Mandatoriccio ha celebrato un traguardo raro con il compleanno di Cristoforo Sirianni, che ha raggiunto i 101 anni. Nato il 14 gennaio 1925, ha attraversato un secolo di storia mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici.

Da giovane si è trasferito in Germania, dove ha svolto le prime esperienze professionali. Successivamente ha fatto ritorno nel paese d’origine, intraprendendo l’attività di forestale, lavoro che ha portato avanti con impegno e dedizione.

Sposato, è padre di tre figli e nonno di tre nipoti, circondato dall’affetto della famiglia. Attualmente risiede nella casa di riposo di Mandatoriccio, luogo in cui si è svolta la festa.

Alla celebrazione hanno partecipato i familiari, gli altri ospiti della struttura e il personale operante, che hanno condiviso un momento di serenità e vicinanza, rendendo la giornata particolarmente sentita.

Un compleanno che rappresenta una testimonianza di vita lunga e intensa, vissuta tra sacrifici, lavoro e legami profondi con la sua Mandatoriccio.