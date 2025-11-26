Marco Trentinella chef stellato cosentino ottiene ufficialmente un nuovo e prestigioso riconoscimento che lo consacra come unico chef a conquistare due stelle nella categoria Pizza in Teglia. Dopo la prima stella ricevuta nel 2024 e la conferma nel 2025, arriva oggi un risultato che segna un punto di svolta per la sua carriera e per l intero settore della pizza contemporanea. Il premio celebra anni di ricerca, tecnica raffinata e una visione capace di portare la pizza in teglia oltre i confini tradizionali. Trentinella ha saputo trasformare un prodotto considerato popolare in una proposta gastronomica evoluta, riconosciuta a livello internazionale.

«Mai avrei pensato di arrivare fin qui – ha detto -. Ogni giorno lavoro per migliorarmi, per dare valore al mio prodotto. Questo risultato non è un punto di arrivo ma un nuovo inizio, afferma lo chef con emozione. Il nuovo riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso fatto di passione, studio e dedizione assoluta». Allo stesso tempo apre una nuova fase nella quale Marco Trentinella continua a spingere i confini della creatività culinaria applicata alla pizza in teglia. Una storia di eccellenza che oggi scrive una pagina unica nella gastronomia internazionale.