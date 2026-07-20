Succede a Francesca Criscuolo. La cerimonia del passaggio del collare, si è svolta nei giorni scorsi alla presenza di numerose autorità cittadine e rotariane

Maria Teresa Seta è la nuova presidente del Rotary Club Cosenza. Stimata ed apprezzata professionista nel settore della consulenza finanziaria, con una consolidata esperienza nel campo dell’associazionismo, succede a Francesca Criscuolo alla guida del club più antico della città. La cerimonia del passaggio del collare, si è svolta nei giorni scorsi alla presenza di numerose autorità cittadine e rotariane, di rappresentanti dei Rotary della provincia e dell’associazionismo locale.

Dopo i saluti del presidente uscente che ha tracciato un breve bilancio delle attività svolte ringraziando i soci per l’impegno profuso, è intervenuto il sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso, il quale ha avuto parole di elogio per le attività di servizio che il Rotary svolge da sempre sul territorio, confermando la piena collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Nel suo intervento d’insediamento, la Presidente Seta ha prima di tutto inteso ringraziare i soci per la fiducia accordatale, garantendo il massimo impegno per onorare la carica.

Poi ha affermato ancora di più il ruolo del club nel tessuto sociale cittadino. «Cammineremo insieme nel solco tracciato, ma con una particolare attenzione ai segnali provenienti dal mondo in continua evoluzione. Sono certa - ha detto - che insieme al Consiglio Direttivo ed a tutti i soci, lavoreremo per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi della nostra organizzazione, in sinergia con i club dell’area urbana, i giovani del Rotaract e le Istituzioni presenti sul territorio, fungendo da stimolo, evidenziando le criticità della società ma, anche e soprattutto, le tante risorse e le grandi potenzialità della nostra area urbana, prima tra tutte l’Università della Calabria e le migliaia di giovani che in essa si formano».

«E’ nostra intenzione – ha continuato la Presidente Seta - creare un impatto duraturo, realizzando azioni collettive che portino ad una differenza sostenibile a livello globale, locale e personale». Piena collaborazione al club, è stata assicurata da Amedeo De Marco, Governatore del Distretto 2100 del Rotary International, il quale ha riconosciuto al Rotary Club Cosenza un ruolo di primo piano non solo sul territorio cittadino ma, anche, all’interno del Distretto.

Il Consiglio Direttivo del Rotary Club Cosenza per l’anno sociale 2026/2027 risulta composto oltre che dalla Presidente Maria Teresa Seta, dal Presidente uscente Francesca Criscuolo, dal Vice Presidente e Presidente Eletto Amedeo Aragona, dalla Segretaria Ada Martirano, dal Segretario Esecutivo Matteo Morrone, dal Tesoriere Francesco Parrilla, dai due Prefetti Anna Maria Mancuso e Franca Scarpelli, e dai Consiglieri: Giovanni Aiello, Rosina Chimenti, Santino Gaudio, Rossella Gualtieri, Gregorio Iannotta, Vittorio Sapiente e Vittorio Stefano. Club trainer Marco Provenzano e Mario Stella.