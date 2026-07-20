La manifestazione sarà presentata giovedì 23 luglio a Rende. Nel programma visite alle aziende, degustazioni e attività legate alla vita rurale
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Fattorie aperte, animali, degustazioni di prodotti tipici ed esperienze immersive nella vita rurale. Torna per la ventunesima edizione “Fattorie Aperte in Sila”, manifestazione dedicata alla promozione delle tradizioni contadine, delle aziende agricole e delle eccellenze agroalimentari del Parco Nazionale della Sila.
Il programma dell’edizione 2026 sarà presentato giovedì 23 luglio, alle ore 11, nella Sala De Cardona della BCC Mediocrati di Rende.
L’iniziativa è promossa dall’associazione Fattore Creativo e viene realizzata, fin dalla sua nascita, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati.
Dopo aver superato il traguardo dei vent’anni, il progetto si prepara ad aprire una nuova fase, introducendo anche strumenti legati all’Intelligenza Artificiale senza rinunciare al contatto diretto con le fattorie, gli animali, le produzioni locali e le persone che vivono e lavorano sull’altopiano.
Paldino: «Un microcosmo di capacità e opportunità»
Il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, conferma il sostegno della banca alla manifestazione e ne sottolinea il valore per l’intera comunità.
«Fattorie Aperte in Sila è un microcosmo di capacità e di opportunità», afferma Paldino. «La Banca ne sostiene la realizzazione a vantaggio di tutta la comunità».
La collaborazione prosegue senza interruzioni fin dalle prime edizioni e si inserisce nell’attività svolta dall’istituto di credito per sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio e le sue filiere produttive.
«Sosteniamo Fattorie Aperte in Sila da sempre perché siamo convinti che la filiera agroalimentare rappresenti una parte di fondamentale importanza per il nostro territorio», aggiunge il presidente.