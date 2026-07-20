Altre cessioni in vista per il Cosenza. Dopo Florenzi e Mazzocchi, toccherà nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, ad Andrea Rizzo Pinna. Ma nelle ultime ore anche il futuro rossoblù di Alessandro Caporale è fortemente in bilico, visto il rilancio della Salernitana per il difensore.

Accordo con l’Union Brescia

Oggi pomeriggio le rondinelle hanno accelerato per raggiungere l’accordo con il fantasista. I lombardi hanno messo sul piatto quasi mezzo milione di euro. Cifra necessaria ad abbassare le resistenze di Guarascio che di fronte ai 350.000 euro offerti dall’Ascoli un mese fa, aveva detto di no, nonostante la volontà del calciatore di ripartire dai marchigiani dopo aver vinto da protagonista i playoff. Sarà invece l’Union Brescia la prossima squadra del classe 2000 che si appresta a lasciare definitivamente Cosenza.

Salernitana di nuovo su Caporale

Ma le novità in uscita non sono finite qui. Infatti ieri la Salernitana ha richiamato il Cosenza per Alessandro Caporale. A dire il vero i granata sembravano aver mollato l’obiettivo, puntando nelle scorse settimane su Marco Capuano. Ma la trattativa con l’ex Cagliari è saltata ed ecco che Faggiano è tornato forte su Caporale. La richiesta è di 300.000 euro. La Salernitana è pronta ad accontentare Guarascio. Si lavora per limare la differenza.