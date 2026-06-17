C’è una notte che resta nella memoria di ogni studente: quella prima della maturità. Una vigilia fatta di appunti riletti fino all’ultimo, emozioni trattenute, silenzi in famiglia, messaggi tra compagni di classe e quella sensazione sospesa tra paura e voglia di chiudere un percorso.

Alla vigilia dell’Esame di Stato, la vicesindaco di Castrolibero con delega all’Istruzione, Raffaella Ricchio, ha rivolto un messaggio di augurio alle ragazze e ai ragazzi chiamati ad affrontare una delle tappe più significative del cammino scolastico.

Il messaggio agli studenti prima dell’Esame di Stato

Ricchio richiama il valore umano della prova, invitando gli studenti a viverla senza paura e con fiducia nelle proprie capacità. La maturità, sottolinea, non deve essere letta come un giudizio sul valore personale, ma come il momento in cui raccogliere il frutto di un percorso costruito negli anni.

«Una vigilia che ogni studente vive a modo suo: c’è chi ripassa ancora qualche appunto, chi cerca di distrarsi, chi è assalito dall’emozione e chi prova a nasconderla dietro una tranquillità solo apparente», scrive la vicesindaco.

Poi il riferimento alla prova che attende migliaia di ragazze e ragazzi: «Domani, migliaia di ragazze e ragazzi affronteranno la prova orale dell’Esame di Stato. Un appuntamento importante, certamente, ma che non deve essere vissuto con paura».

«Gli esami non misurano il valore di una persona»

Nel suo messaggio, la vicesindaco di Castrolibero insiste su un punto centrale: l’esame è una tappa, non una definizione della persona. Una prova importante, ma non l’unico parametro attraverso cui misurare capacità, talento, intelligenza e futuro degli studenti.

«Gli esami non misurano il valore di una persona: rappresentano invece il momento in cui mettere a frutto il percorso costruito negli anni, fatto di studio, impegno, sacrifici e crescita personale», afferma Ricchio.

Il pensiero è rivolto non solo ai maturandi, ma anche al percorso che li ha accompagnati fino a questo momento: famiglie, docenti e comunità educante. Un intreccio di presenze che, negli anni, ha sostenuto gli studenti dentro e fuori dalle aule.

L’augurio della vicesindaco di Castrolibero

«Come vicesindaco con delega all’Istruzione del Comune di Castrolibero, desidero rivolgere a tutti gli studenti il mio più sincero augurio», dichiara Raffaella Ricchio.

L’invito è ad affrontare la prova con serenità: «Affrontate questa prova con serenità e fiducia nelle vostre capacità. Dietro di voi ci sono anni di lavoro, il sostegno delle vostre famiglie, dei docenti e di tutta la comunità educante che vi ha accompagnato fino a questo traguardo».

Per Ricchio, anche l’emozione della vigilia va accolta come parte del cammino. Non un ostacolo, ma una ricchezza da portare con sé in un giorno che segna la fine di un percorso e l’inizio di nuove possibilità.

Dalla maturità alle nuove opportunità

Il messaggio della vicesindaco guarda oltre l’esame. La maturità diventa infatti il passaggio simbolico verso nuove sfide, nuovi percorsi di studio, lavoro, crescita personale e responsabilità. Un momento che chiude una fase, ma ne apre subito un’altra.

«Qualunque sia l’emozione che state vivendo, portatela con voi come una ricchezza. Domani sarà un giorno importante perché rappresenta l’inizio di nuove opportunità e nuove sfide», aggiunge Ricchio.