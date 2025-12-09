Per nove giorni, il centro storico del borgo sarà animato da stand provenienti da tutto il comprensorio. Il sindaco Gabriele: «È un Natale che accende la comunità e racconta l’Arberia come destinazione turistica esperienziale»

Fino al prossimo 14 dicembre, il borgo arbëresh di San Giorgio Albanese si trasforma in un’esperienza natalizia unica, grazie a Mbuzat Emozione - Destinazione Arberia, il brand culturale ed esperienziale che sta ridisegnando la narrazione identitaria del territorio. I Mercatini di Natale 2025, inaugurati lo scorso 6 dicembre, non sono solo un semplice villaggio di festa, ma un’occasione per valorizzare la gastronomia locale, l’artigianato e la creatività, consolidando un percorso di promozione culturale ed enogastronomica avviato dall’Amministrazione Gabriele.

Il cammino identitario del borgo è tracciato da tempo: dalle estati animate dalla Festa del Percoco DE.CO., che ha attirato migliaia di visitatori, fino all’Oro Verde Festival dedicato all’olio extravergine, Mbuzat costruisce un racconto coerente, caldo e riconoscibile. I Mercatini di Natale, organizzati in partnership con Roka Produzioni e in collaborazione con Lenin Montesanto Comunicazione Strategica e Lobbying, rappresentano una tappa naturale di questo percorso, unendo produttori, artigiani, famiglie e visitatori in una cornice festosa che celebra identità e tradizione.

Per nove giorni, il centro storico del borgo sarà animato da stand provenienti da tutto il comprensorio, con eccellenze gastronomiche che spaziano dai prodotti tipici ai vini, dalle conserve ai dolci tradizionali fino al miele, e con creazioni artigianali e bigiotteria che fondono tradizione e contemporaneità. Gli apicoltori locali porteranno i frutti del loro lavoro, offrendo una vetrina che sostiene microeconomie e promuove l’autenticità del territorio.

«I Mercatini non sono solo Natale, sono appartenenza», spiega il Sindaco Gianni Gabriele. «Stiamo costruendo un progetto culturale che parla attraverso il gusto, la convivialità e le mani che creano. I Mercatini di Natale entrano a pieno titolo nel percorso di Mbuzat, unendo eventi identitari, percorsi del gusto e promozione delle nostre eccellenze. È un Natale che accende la comunità e racconta l’Arberia come destinazione turistica esperienziale».

Con l’edizione 2025, Mbuzat conferma la sua ambizione: fare del gusto, delle radici arbëreshe e del territorio il cuore di un modello di sviluppo basato su qualità, cultura e accoglienza. Non solo festa, ma una destinazione autentica del gusto. L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che è ancora possibile partecipare con uno stand, contribuendo a rendere i Mercatini un mosaico di sapori, storie, talenti e tradizioni del territorio.