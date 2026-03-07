Dopo l’inaugurazione della scuola del Centro IC Mendicino, restituita alla comunità a seguito di un importante intervento di adeguamento sismico e impiantistico del valore complessivo di 2 milioni di euro, arriva un nuovo risultato significativo per il territorio. Il Comune di Mendicino ha infatti ottenuto un finanziamento di 150.000 euro destinato al ripristino della viabilità della strada rurale Rizzuto–San Bartolo, infrastruttura strategica per i collegamenti locali e per il tessuto produttivo agricolo dell’area.

L’intervento consentirà di migliorare in maniera sostanziale le condizioni di sicurezza della viabilità, attraverso opere di ripristino e manutenzione che renderanno la strada più stabile e percorribile. Si tratta di lavori fondamentali per garantire maggiore tutela ai residenti e agli operatori agricoli che quotidianamente utilizzano questa arteria per spostamenti e attività lavorative.

La riqualificazione della strada rurale rappresenta inoltre un tassello importante nella strategia di valorizzazione delle aree periferiche e rurali del territorio comunale. Migliorare l’accessibilità significa infatti rafforzare i collegamenti tra le diverse zone del comune, sostenere lo sviluppo delle imprese agricole e favorire condizioni più favorevoli alla crescita economica locale.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato concreto per la nostra comunità e dimostra l’attenzione costante dell’amministrazione verso le esigenze del territorio - dichiara il sindaco Irma Bucarelli -. Dopo aver restituito alla città la scuola del Centro IC Mendicino grazie a un intervento strutturale di grande importanza, continuiamo a lavorare per migliorare le infrastrutture e garantire servizi più efficienti ai cittadini».

«Il ripristino della viabilità della strada rurale Rizzuto–San Bartolo - prosegue il primo cittadino – significa aumentare la sicurezza, migliorare i collegamenti e sostenere concretamente il comparto agricolo, che rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra economia locale. Investire nelle infrastrutture delle aree rurali vuol dire valorizzare il territorio e creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato e duraturo».

«Continuare a investire su scuole e infrastrutture – ha concluso Bucarelli – significa costruire il futuro della nostra comunità. Andiamo avanti con determinazione, con la consapevolezza che impegno, programmazione e dedizione permettono di superare ogni ostacolo e di portare risultati concreti per Mendicino».