Adeguamento sismico e impiantistico per l'edificio dell'Istituto Comprensivo restituito alla città con un nuovo murale simbolo di tradizione e futuro. Soddisfatta la sindaca Irma Bucarelli che ha tagliato il nastro

A Mendicino la scuola del plesso del Centro Storico dell’Istituto Comprensivo torna a vivere dopo un importante intervento di adeguamento sismico e impiantistico del valore complessivo di 2 milioni di euro. Una riapertura attesa che restituisce alla città un edificio più sicuro, moderno e funzionale, punto di riferimento per studenti, famiglie e personale scolastico.

A inaugurare ufficialmente la scuola è stata la sindaca di Mendicino Irma Bucarelli, che ha condiviso con la comunità l’emozione di un traguardo significativo. «Con grande emozione oggi abbiamo inaugurato il plesso del Centro Storico dell’IC Mendicino, restituito alla città dopo un significativo intervento di adeguamento sismico e impiantistico», ha dichiarato la prima cittadina. L’intervento è stato il risultato di un percorso di progettazione e visione amministrativa. «Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra comunità», ha sottolineato la sindaca, ribadendo come la sicurezza rappresenti una priorità assoluta. «Una scuola sicura è una scuola che guarda al domani, con fiducia».

La riapertura non rappresenta soltanto la consegna di un edificio rinnovato, ma il ritorno alla piena vitalità di uno spazio di crescita e formazione nel cuore della città. «Questa non è solo la riapertura di un edificio scolastico. È la riapertura di un luogo di crescita, di formazione, di sogni. Oggi riapre il cuore pulsante del nostro centro storico», ha aggiunto Bucarelli. Grazie ai lavori effettuati, la struttura garantisce condizioni migliori in termini di sicurezza e funzionalità, sia per gli studenti sia per tutto il personale. A rendere ancora più significativo l’intervento è la realizzazione di un murale sulla facciata della scuola, ispirato alla seta, capace di racchiudere storie del passato, tradizioni e bellezza, simbolo di un legame profondo tra identità e futuro.

Nel suo intervento la sindaca ha voluto ringraziare l’Istituto Comprensivo di Mendicino, la dirigente, i docenti e il personale scolastico per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante i lavori, così come gli uffici comunali, i tecnici, le imprese e le famiglie che hanno sostenuto il percorso di rinnovamento. Infine un messaggio rivolto direttamente agli studenti. «Care ragazze e cari ragazzi, questa scuola è soprattutto vostra. Custoditela, rispettatela, vivetela con entusiasmo. Dentro queste aule si costruiscono le competenze, ma anche i valori: il rispetto, la solidarietà, il senso di comunità».