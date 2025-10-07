Dopo anni di attesa, la rotatoria del bivio Tivolille a Mendicino torna finalmente a vivere. Un intervento che, seppur piccolo nelle dimensioni, racchiude un grande valore simbolico per la comunità. La sindaca Irma Bucarelli ha espresso grande soddisfazione per il risultato: «Un piccolo intervento, sì… ma dal grande significato. Ringrazio il mio assessore Rossella Giordano per la costanza nel seguire l’intervento. Questo spazio dimenticato, oggi illuminato di azzurro, vuole essere un segno di rinascita, di attenzione, di cura per i dettagli che raccontano l’identità del nostro territorio».

L’illuminazione azzurra della nuova rotatoria non è casuale: rappresenta la speranza, il cielo e il futuro, elementi che la prima cittadina ha voluto dedicare a Mendicino e all’intera Calabria, in un momento di «nuova energia e cambiamento». L’intervento, che verrà presto completato con la segnaletica orizzontale, restituirà decoro e sicurezza a un punto nevralgico della viabilità mendicinese. «Le cose belle si fanno con costanza, amore e visione. E noi andiamo avanti, passo dopo passo», ha aggiunto la sindaca Bucarelli.