L’assessore al Commercio difende la scelta dell’amministrazione sull’Area Mercatale e chiarisce: ascolto degli operatori, più ordine negli spazi e stop solo in caso di allerta meteo

Sullo spostamento dei mercati a Rende interviene l’assessore al Commercio Veronica Stellato, che respinge le accuse rivolte all’amministrazione comunale e rivendica il percorso seguito prima della decisione. In una nota diffusa il 2 aprile, Stellato parla di una «doverosa puntualizzazione» per ristabilire, sottolinea, i fatti attorno a una scelta che nelle ultime ore ha alimentato polemiche e contestazioni.

Il primo punto affrontato riguarda il metodo. L’assessore nega che il trasferimento sia stato deciso senza consultare gli operatori coinvolti. «Non è vero, nella maniera più assoluta, che l’Amministrazione abbia deciso senza ascoltare le parti interessate». Al contrario, spiega Stellato, il Comune avrebbe promosso e realizzato un tavolo di confronto con i principali rappresentanti dell’area mercatale, proprio con l’obiettivo di raccogliere pareri, proposte e critiche da parte di chi vive il mercato ogni settimana.

Il secondo chiarimento riguarda invece la nuova collocazione. Secondo l’assessore, lo spostamento avviene all’interno dell’Area Mercatale, cioè in uno spazio nato specificamente per ospitare il mercato. Una scelta che, nella lettura dell’amministrazione, consentirebbe una gestione più efficiente dei flussi di accesso, della viabilità interna e delle operazioni di carico e scarico, oltre a una migliore organizzazione complessiva dei posteggi.

Stellato insiste su questo aspetto per marcare la differenza con la precedente sistemazione. «L’Area Mercatale è la collocazione naturale per questa attività, a differenza della precedente sistemazione che era inserita all’interno di un parcheggio e che comportava, inevitabilmente, maggiori criticità nella gestione degli spazi e nell’organizzazione del mercato».

Nel suo intervento, l’assessore richiama anche il tema della sicurezza e delle condizioni meteo. Ricorda infatti che il mercato settimanale è un’attività all’aperto e che, proprio per questa ragione, la sua gestione è subordinata alle indicazioni della Protezione Civile. In presenza di un’allerta meteo, precisa, si adottano le stesse misure previste per tutte le attività pubbliche cittadine e, se necessario, viene sospesa anche l’attività mercatale.

L’assessore sottolinea che questa procedura non dipende dalla nuova sede del mercato, ma rappresenta una regola già applicata indipendentemente dall’area di svolgimento. «La sicurezza degli operatori e dei cittadini viene prima di qualsiasi altra valutazione», ribadisce nel testo.

La nota si chiude con una risposta politica alle polemiche. Stellato riconosce che la critica è legittima, ma invita a confrontarsi su elementi concreti e su basi tecniche, evitando, afferma, ricostruzioni che non tengano conto del lavoro svolto dall’amministrazione. «Da parte nostra continueremo a lavorare con lo stesso metodo: ascolto, responsabilità nelle decisioni e attenzione all’interesse generale della comunità».