Nuova perturbazione in arrivo, colpite particolarmente le due coste, Pollino e Sila dove l’attenzione per il forte vento è alta

La debole perturbazione che ha interessato nella giornata di ieri il Cosentino si è ormai allontanata verso est ma nella serata di oggi, una seconda perturbazione scivolerà verso la nostra Regione apportando nuove piogge e locali temporali. Vediamo nel dettaglio cosa riserverà il Meteo Cosenza.

Meteo Cosenza, piogge e forti venti in arrivo

In particolare tra la serata odierna e la mattinata di domani sono attese precipitazioni localmente moderate/forti lungo tutto il versante Tirrenico con fenomeni che raggiungeranno le aree interne localmente quelle Joniche del territorio.

L'attenzione però sarà rivolta soprattutto al forte rinforzo dei venti: la perturbazione infatti porterà con sé violente raffiche di vento su tutto il Cosentino a partire dalla serata di oggi. Sono previste raffiche di circa 70-80 km/h su tutte le coste Tirreniche con conseguente moto ondoso marino in netto aumento e mari che risulteranno molto mossi; le raffiche più intense però si registreranno soprattutto lungo i pendii dei monti e lungo i versanti Jonici. Il Meteo Cosenza segnala che qui, a causa dei venti di caduta che si andranno a creare, sono attese raffiche di circa 100 km/h con possibili punte fino ai 110 km/h sui pendii della Sila e del Pollino.