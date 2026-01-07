Dopo una giornata di ieri caratterizzata da clima mite e da tempo localmente variabile, ecco che a partire dalla giornata di oggi è in arrivo una fase pienamente invernale su tutto il territorio. Il minimo di bassa pressione che ha causato maltempo nevoso al centro-nord Italia scivolerà verso Sud apportando piogge, temporali e nevicate anche sulla Calabria, dove è stata diramata un’allerta gialla. Ecco le previsioni del tempo del Meteo Cosenza.

Meteo Cosenza, possibili nevicate dai 600 m di quota

Nel dettaglio la mattinata si aprirà con spiccata variabilità su gran parte del Cosentino con nubi sparse ovunque e con possibili piogge alternate a schiarite lungo le aree Tirreniche e possibili sconfinamenti fin verso le relative aree interne. Ecco però che la fase clou del maltempo inizierà dal pomeriggio: il vortice di bassa pressione richiamerà a sé aria fredda di matrice artica che farà causare un netto calo delle temperature su tutto il territorio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Meteo Cosenza sono attesi valori intorno ai -2/-3°C alla quota di circa 1350 m con uno scarto dunque di oltre 5°C rispetto alla media del periodo. Tale calo termico sarà tradotto nell’arrivo di precipitazioni nevose su gran parte dei monti: inizialmente, al mattino, la quota neve si aggirerà intorno ai 1400-1500, ma con l’avanzare dell’aria fredda la quota neve subirà un deciso declino.

Tra il pomeriggio e le prime ore di giovedì la neve potrà raggiungere i 600-700 m di quota raggiungendo tutte le aree della Sila e del Pollino e relative aree presilane, e paesi come Mendicino, San Sosti, Morano Calabro, Aprigliano, Pedace, San Pietro in Guarano, Verbicaro, Mormanno e aree limitrofe; non sono da escludere anche locali fiocchi di neve svolazzanti a quote più basse ma in questo frangente senza rischio di accumulo al suolo. Da sottolineare comunque che gli accumuli più abbondanti si registreranno soprattutto alle quote medio-alte dove non sono da escludere punte fino ai 100 cm.

Piogge e venti in rinforzo: raffiche fino ai 100 km/h

Altrove invece la pioggia la farà da padrona: il maltempo sarà localmente intenso soprattutto lungo le aree Tirreniche e relative aree interne dove non sono da escludere locali punte fino agli 80-90 mm; ad accompagnare ciò saranno forti raffiche di vento che saranno in netto rinforzo dai quadranti occidentali a partire dal pomeriggio/sera e con raffiche che potranno raggiungere i 70-90 km/h lungo le aree costiere Tirreniche e relative aree interne specie crinali dei monti. Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti sul Meteo Cosenza.