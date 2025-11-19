Domani e giovedì pausa dal maltempo, poi affondo di aria artica anche sulla Calabria con possibili imbiancante a Monte Botte Donato e Monte Scuro

Stop all'anticiclone anche sulla Calabria. Le masse d'aria stanno ormai per cambiare: le piogge sono iniziate ad arrivare grazie ad una prima perturbazione da Sud-ovest che ha apportato precipitazioni localmente anche moderate specie lungo il settore Tirrenico della Regione. Secondo il Meteo Cosenza, tra il pomeriggio/sera di domani e giovedì avremo però una breve pausa prima dell'arrivo di un affondo di aria artica su tutt'Italia e sulla Calabria capace di apportare nuovo maltempo e temperature in generale calo.

Meteo Cosenza: weekend con freddo, pioggia e prima neve sui monti

Nel dettaglio, secondo le ultime emissioni modellistiche, la perturbazione raggiungerà la Calabria nella giornata di venerdì con piogge sparse e locali temporali dapprima sui settori Tirrenici per poi espandersi anche su quelli interni e Jonici; le precipitazioni sono attese localmente anche moderate/forti.

Come anticipato però la perturbazione sarà accompagnata anche da un generale calo delle temperature: sempre in base alle ultime emissioni modellistiche, è previsto un calo termico di circa 8-9°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro non supererà i 15-16°C ma attenzione perché sui principali monti calabresi potrà arrivare la prima neve di stagione.

Secondo il Meteo Cosenza, ad oggi le aree con più probabilità di essere interessate dalle nevicate sono soprattutto quelle della Sila e del Pollino tra cui Monte Botte Donato e Monte Scuro, ma non sono da escludere fiocchi di neve anche nei principali villaggi intorno ai 1300-1400 m di quota.