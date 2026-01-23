Il ciclone Harry è ormai un lontano ricordo. Dopo aver causato notevoli disagi su gran parte della Calabria Jonica, ecco che il suo allontanamento ha apportato un generale miglioramento delle condizioni sul meteo Cosenza e in tutta la regione.

La giornata di oggi infatti sarà caratterizzata da tempo stabile su gran parte della regione con cieli che si manterranno tuttavia parzialmente nuvolosi. Qualche nube più compatta la troveremo solo nelle aree montuose dove non sono da escludere locali precipitazioni nelle aree del Reggino. Le temperature rimarranno ancora stazionarie ovunque con valori al di sopra delle medie stagionali e venti deboli.

Meteo Cosenza, nuova perturbazione nel weekend

Ecco però che nel weekend è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione. Tra la serata di sabato e la giornata di domenica infatti una saccatura di origine atlantica raggiungerà la Calabria apportando piogge sparse: le aree più colpite saranno soprattutto quelle tirreniche con precipitazioni localmente moderate/forti ma esse saranno in espansione fin verso le aree interne e Joniche. Per i dettagli comunque vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti del Meteo Cosenza.