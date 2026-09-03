Prosegue nel migliore dei modi il percorso d'avvio stagione della Silana. Dopo il positivo pareggio all'esordio in Coppa Italia Dilettanti contro il Trebisacce, compagine di categoria superiore, la formazione neopromossa nel campionato di Promozione A ha conquistato la prima vittoria superando per 1-0 il Cassano Sybaris nella seconda giornata del triangolare 1. A decidere il match è stato un sigillo del solito Danti, rete che proietta i "Lupi" solitari in vetta al raggruppamento e a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale.

Obiettivo primario: la permanenza in categoria

Al termine della sfida, è stato proprio il tecnico dei silani, mister Orlando, a fare il punto della situazione in casa rossoblù. Nonostante il momento positivo e una classifica che sorride in Coppa, l'allenatore preferisce mantenere la barra dritta indicando chiaramente le priorità del club per quel che riguarda l'imminente inizio del campionato di Promozione A: «Il progetto intrapreso è sicuramente quello di cercare di mantenere la categoria e, in tal senso, cercheremo di costruire un organico in grado innanzitutto di far divertire la gente. Manchiamo da tanti anni dal campionato di Promozione e quindi non conosciamo gli avversari, gradualmente però ci stiamo rendendo conto di cosa fare per mantenere la categoria, che per quest'anno è la priorità assoluta».

Un girone di ferro: le favorite per la vittoria

Consapevole delle insidie del torneo che sta per prendere il via, mister Orlando non nasconde il valore delle rivali, togliendo qualsiasi pressione ai suoi ragazzi per quel che riguarda le zone altissime della graduatoria: «Non abbiamo ambizione di vincere il campionato. Ci sono organici molto più strutturati di noi come Corigliano, Rocca di Neto, Kratos Bisignano e Soccer Montalto. Noi dobbiamo allestire un organico per far divertire la gente e riportare il pubblico di San Giovanni in Fiore allo stadio la domenica».

Il punto sul calciomercato e la caccia agli Under

Infine, l'allenatore dei "Lupi" si è soffermato sui movimenti di mercato e sulla costruzione della rosa, ormai quasi del tutto ultimata ma ancora alla ricerca degli ultimi dettagli, specialmente nel reparto dei giovani:

«La squadra al 90% è allestita. Ci stiamo muovendo per quel che riguarda il reparto Under e, nello specifico, per qualche classe 2008 ma è una difficoltà che a oggi hanno diverse squadre».