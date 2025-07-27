Il pittoresco borgo calabrese di Mangone si è trasformato, per una notte, in una passerella di fascino, emozioni e talento. L’ottava tappa di Miss Italia Calabria 2025 ha illuminato l’anfiteatro comunale, regalando al pubblico un evento carico di emozioni, che ha saputo fondere spettacolo, cultura e orgoglio territoriale.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Città di Mangone 2025 è stata Elene Barreca di Reggio Calabria, guadagnandosi il biglietto d'ingresso alle finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d'Italia. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Ludovica Cosenza di Catanzaro. Terza classificata: Rossella Guarna di Santa Caterina dello Ionio, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Serena Sacchetta di Mangone. Quinta classificata Nicole Scrivano di Fuscaldo. Sesta classificata Maria Vecchio di Castrolibero.

A guidare questo emozionante viaggio nella bellezza calabrese sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency. La loro visione si fonda su un’idea chiara: far emergere il talento, la grazia e la forza delle giovani donne, dando al tempo stesso risalto alle eccellenze culturali e naturali del territorio. «Il nostro ringraziamento va innanzitutto all’amministrazione comunale di Mangone e all’associazione Re Marcone, che ci sostengono con affetto e fiducia da ben tre anni- affermano gli organizzatori della kermesse-. Un grazie particolare va a Giuseppe Pirillo, amico di lunga data e prezioso alleato di questo percorso. Un sentito ringraziamento lo dedichiamo alla nostra squadra: lavorare a questi ritmi non è mai semplice, ma la loro dedizione è il vero motore dell’intera macchina organizzativa. Grazie anche alle miss e alle loro famiglie, che affrontano lunghi viaggi e tanti sacrifici per inseguire questo sogno. Un grazie di cuore va al pubblico presente, così come a quello che ci segue da casa con costanza e affetto. Un ringraziamento speciale ai nostri partner, Carlomagno Auto e D&M - Design & Multimedia, che da sempre supportano questo viaggio nel mondo della bellezza. Siamo lieti di annunciare la nuova collaborazione con la storica azienda di liquirizia Amarelli di Rossano, un’eccellenza calabrese che porta con sé tradizione e qualità riconosciute a livello internazionale. E naturalmente, grazie alla nostra madrina, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, per la sua presenza».

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio invitano le giovani calabresi: «Non lasciatevi sfuggire questa occasione. Iscrivetevi sul sito ufficiale www.missitalia.it e diventate protagoniste di questa straordinaria avventura».

Miss Italia Calabria non è solo un concorso di bellezza, ma un progetto culturale e territoriale che unisce generazioni, valorizza i borghi e racconta la forza del Sud. Ogni tappa diventa occasione per celebrare l’identità calabrese, coinvolgendo comunità intere e promuovendo un messaggio di inclusione, determinazione e rinascita. In questa serata, Mangone ha dimostrato che anche un piccolo borgo può essere un faro. E che, con determinazione e impegno, la bellezza può davvero diventare una leva di riscatto e di promozione culturale. Fondamentale la collaborazione di Miss Italia Calabria con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), che trasmettono l’evento nelle case di tutta la Regione, ampliandone la portata e consolidando il legame tra lo spettacolo e il territorio.

Con la direzione artistica di Linda Suriano e con l’energia travolgente della co-conduttrice Larissa Volpentesta, l’ottava tappa ha raccontato la bellezza in tutte le sue forme. Le coreografie firmate da Lia Molinaro hanno scandito con eleganza i momenti salienti della serata, mentre la sfilata total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha incantato il pubblico con un omaggio scintillante agli anni d’oro dello spettacolo italiano. A completare l’atmosfera festosa e coinvolgente, la performance live della band “I Freschi di zona”, che ha impreziosito l’evento con musica dal vivo e vibrazioni positive.

Il sindaco di Mangone Orazio Berardi ha sottolineato l’importanza sociale e culturale di eventi come Miss Italia Calabria: «Ospitare per il terzo anno consecutivo Miss Italia Calabria nel nostro territorio significa accendere i riflettori su un borgo che, purtroppo, è fortemente segnato dal fenomeno dell’emigrazione. La nostra comunità si riaccende principalmente nei mesi estivi, ma ha una posizione geografica ideale: vicina alla Sila, al mare, al cuore della Calabria più autentica. La nostra Regione è bellissima, ma per renderla viva tutto l’anno serve una rete, serve collaborazione. Manca una socialità appagante e costante. Dobbiamo lavorare tutti insieme per rendere i nostri borghi attrattivi, soprattutto per i giovani. Eventi come questo portano entusiasmo, coinvolgimento e un senso ritrovato di comunità. Alle aspiranti miss voglio dire una cosa semplice ma vera: partecipare è davvero la cosa più importante».

Giuseppe Pirillo, in duplice veste di responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia e membro del direttivo dell’associazione “Re Marcone”, ha espresso con entusiasmo la soddisfazione per il successo dell’evento: «Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa tappa, grazie all’impegno dell’associazione "Re Marcone", che mi onoro di rappresentare. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Mangone e al nostro partner "Sherasade - Istituto di bellezza", nonché a tutti i soci e ai membri del direttivo, che credono profondamente nel valore di questa manifestazione. È per noi motivo di grande orgoglio portare Miss Italia Calabria a Mangone e contribuire a far conoscere il nostro paese in tutto l’hinterland cosentino. Ringrazio la Carli Fashion Agency, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, e tutto il loro staff per la professionalità dimostrata in ogni tappa del tour».

La vincitrice dell’ottava tappa di Miss Italia Calabria è stata selezionata dalla giuria composta da: Orazio Berardi (sindaco di Mangone), Giuseppe Pirillo (Framesi), Annamaria Carpino (docente), Alessandra Imbrogno (titolare “Sherasade – Istituto di Bellezza”), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Gaspare Stumpo (giornalista “Savuto Web”), Luca Corso (Miluna), Carmine Petrone (“Generali Italia”).

Subito dopo la proclamazione, Elene Barreca, Miss città di Mangone 2025, ha condiviso le sue emozioni: «Non immaginavo questa vittoria. Non avevo particolari aspettative all’inizio di questo percorso, ma mi sto davvero divertendo e lo sto vivendo con grande gioia. Il mio sogno nel cassetto? Fare la differenza nel mondo e proseguire gli studi in diritto internazionale».

La madrina della serata, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, ha commentato così la serata: «È stato un evento meraviglioso insieme alla mia famiglia di Miss Italia Calabria. Come sempre, sono profondamente grata per questa esperienza. Ho rivissuto con emozione i momenti dello scorso anno e non vedo l’ora di assistere al gran finale».

La carovana di Miss Italia Calabria prosegue il suo viaggio: la prossima tappa è il 27 luglio a Motta Santa Lucia, ancora con la presenza speciale di Ofelia Passaponti. Serate di eleganza e spettacolo che continueranno ad animare l’estate calabrese, in attesa delle finali regionali che selezioneranno le protagoniste per il palcoscenico nazionale di Miss Italia.