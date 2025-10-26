Tragedia nel pomeriggio di oggi alla Festa del Cioccolato, giunta alla sua 22esima edizione. Un uomo di 65 anni, F. R., soccorritore della Misericordia, ha accusato un malore mentre passeggiava tra gli stand allestiti nel centro città.

Secondo quanto si apprende, il 65enne si sarebbe improvvisamente accasciato a terra. I primi soccorsi sono scattati immediatamente e il personale sanitario lo ha trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sarebbe arrivato già in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo viveva tra Rende e Amantea e prestava servizio come volontario. La notizia del decesso ha destato profonda commozione tra i presenti e tra i colleghi della Misericordia.