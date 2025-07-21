Un’atmosfera fiabesca ha avvolto la settimana selezione di Miss Italia Calabria, che ha fatto tappa all’Hotel Bisanzio Resort, regalando agli spettatori una serata intrisa di fascino e magia, dove l’eleganza ha trovato perfetta armonia con la natura incontaminata. Rossano, con i suoi paesaggi suggestivi che abbracciano mare e monti, e un patrimonio storico e artistico di rara bellezza, si conferma così una delle gemme più preziose della Calabria. È qui, in questo angolo di terra sospeso tra il tempo e lo splendore naturale, che la kermesse ha scelto di brillare in un’oasi di quiete e charme, trasformando la notte in un vero e proprio racconto incantato.



Il titolo di Miss Hotel Bisanzio Resort 2025 è stato assegnato a Greta Tassiello di Cosenza, guadagnandosi il passe-partout alle finali regionali. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Ludovica Cosenza di Catanzaro. Terza classificata: Desirè Valentina Martilotti di Corigliano-Rossano, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Arianna Rattà di Montepaone. Quinta classificata Francesca Desiree Romano di Mirto Crosia. Sesta classificata Veronica Serra di Tarsia.



A condurre questo straordinario percorso tra le meraviglie della Calabria sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency. Con entusiasmo e orgoglio, sottolineano il valore imprescindibile di un lavoro di squadra impeccabile, motore di ogni successo raggiunto finora. «Ringraziamo calorosamente i proprietari di questa splendida struttura, con un particolare riconoscimento a Maria Zampelli, che ha fortemente voluto la realizzazione di questa serata. Ci auguriamo che sia solo la prima di molte altre. Questa location è stata una piacevole sorpresa. Dal mese di giugno, il nostro tour ci sta portando alla scoperta di nuovi angoli della nostra splendida Regione», dichiarano i due organizzatori, determinati a promuovere le eccellenze del territorio calabrese. Il progetto, infatti, si regge sulle solide spalle di una squadra appassionata, che ogni giorno sostiene con impegno e professionalità l’iniziativa: «Un grazie speciale va al nostro instancabile team, al pubblico sempre attento e partecipe, e ai nostri partner storici, Carlomagno Auto e D&M - Design & Multimedia, che supportano questo viaggio nel mondo della bellezza».



Il vero motore di questa manifestazione sono le giovani protagoniste: ragazze audaci, determinate, pronte a mettersi in gioco. Avvolte dall’affetto delle loro famiglie, incarnano un messaggio di resilienza, speranza e rinascita. Grazie alla preziosa collaborazione con Jonica Radio, visibile al canale 82 di Jonica Radio TV, lo spettacolo e le emozioni delle aspiranti miss si diffondono in ogni angolo della Calabria, conquistando le case e i cuori di migliaia di spettatori. «Questo palco è tutto vostro: prendete in mano il vostro destino con grinta e cuore», esortano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. «Non lasciatevi sfuggire questa occasione: iscrivetevi sul sito ufficiale e diventate protagoniste di questa incredibile avventura».



Un viaggio che supera ogni confine, trasformandosi in un autentico tributo alla bellezza genuina, alle tradizioni profonde e all’anima indomita di una terra che continua a sorprendere e a emozionare. Con la direzione artistica di Linda Suriano e l’energia travolgente della co-conduttrice Larissa Volpentesta, la serata ha esaltato la bellezza in tutte le sue sfumature, raccontandola senza filtri e con un’intensità dirompente. Le coreografie di Lia Molinaro hanno dato ritmo e movimento alla kermesse. La sfilata total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, è stata un tuffo scintillante negli anni d’oro dello spettacolo italiano. A impreziosire l’evento, due ospiti d’eccezione: il cantautore Giuseppe Saporito, in arte Sapo, e il cantante Peppino, che con le loro esibizioni hanno aggiunto note di talento alla serata.



Maria Zampelli (Hotel Bisanzio Resort) ha commentato con soddisfazione il sucesso della serata: «Siamo davvero orgogliosi di aver ospitato Miss Italia Calabria in questa splendida cornice. L’Hotel Bisanzio Resort si è riempito di bellezza e sorrisi grazie a queste giovani ragazze che rappresentano il futuro della nostra Regione. È stata una serata speciale, che conferma la nostra volontà di essere sempre un punto di riferimento per eventi di qualità che valorizzano il territorio e i talenti della nostra terra».



La vincitrice della settima tappa di Miss Italia Calabria è stata selezionata dalla giuria composta da: Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Daniele Saturnino (Framesi), Paola Zanoli (giornalista), Antonio Aiello (dentista), Gianpiero Garofalo (biologo), Dora Mauro (avvocato), Deborah Ferraina (business coach, presidente sede regionale Aniad Calabria-Associazione nazionale italiana atleti diabetici), Regina Grosso (pastificio Otranto), Maurizio Pescari (giornalista e scrittore), Anna Rita Restuccia (Franca Restuccia Gioielli – Miluna).



Subito dopo la proclamazione, Miss Hotel Bisanzio Resort 2025, Greta Tassiello, ha dichiarato con entusiasmo: «È stato un momento indimenticabile. Non è la mia prima volta a Miss Italia, ma ogni edizione mi regala emozioni nuove. Per me è una vera palestra di vita e un trampolino per realizzare i miei sogni nel mondo della moda. Penso sia un mondo che mi appartiene. Vivo questa esperienza come un gioco ma soprattutto come un’esperienza da cui trarre insegnamenti».



Dopo la tappa di Bisanzio Resort, il tour di Miss Italia Calabria continuerà a portare la magia del concorso più longevo e amato d'Italia tra borghi e piazze. Prossime selezioni: il 26 luglio a Mangone e il 27 luglio a Motta Santa Lucia, con una madrina d’eccezione: Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti. Serate di eleganza e spettacolo che continueranno ad accendere l’estate calabrese, in attesa delle finali regionali che decreteranno chi accederà al palcoscenico nazionale di Miss Italia.