Si è svolta ieri sera la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo dove ha fatto tappa nella stupenda location della Corte dei Sabatini a Pietrapaola, nel Basso Jonio cosentino.

A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi che sarà protagonista di una ricca stagione di impegni che si concluderà con la finale regionale di maggio 2026.

È stata la concorrente numero 10, Mariesol Iiripino, 19 anni di Cariati e studentessa universitaria di economia a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista regionale di Miss Mondo Calabria 2026.

Emozionatissima, intervistata dai giornalisti subito dopo la vittoria commenta: "Emozioni fortissime. Vincere questa tappa di Miss Mondo Calabria è per me un traguardo importante con un gruppo di ragazze fantastiche. Tutto questo grazie alla grande famiglia di Miss Mondo Calabria” - conclude la cosentina.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, dove durante l'evento si sono intervallate esibizioni di ballo, canto e cabaret, con la presenza della madrina dell’evento la Miss Mondo Calabria 2018 Federica Critelli.

A conquistare le altre posizioni sono state con il secondo posto Marica Mazza, 18 anni di Mirto-Crosia (CS) e il terzo posto a Beatrice Liberto, 18 di Gioia Tauro (RC).

"Una serata fantastica di alta moda nel cosentino, dove abbiamo tra l’altro tantissime ragazze iscritte al concorso, ma oltre questo, ieri è stata soprattutto una serata di tanta bellezza in passerella, di un grande pubblico e ragazze provenienti da tutta la regione, conclusa con un grande evento– commenta il patron Regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro, faccio i complimenti alla vincitrice e a tutte le numerose ragazze che ogni giorno si uniscono a Miss Mondo e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una giornata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, che, come dico sempre, è una grande e meravigliosa famiglia”.