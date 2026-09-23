L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano informa che il Consiglio Permanente nell’ambito della riunione che si è conclusa oggi ha provveduto alla nomina dei membri delle Commissioni Episcopali, i cui Presidenti erano stati eletti nel corso dell’Assemblea Generale tenuta nel maggio 2021.

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, S.E. Rev.ma monsignor Giovanni Checchinato è stato nominato Membro della Commissione episcopale per le Migrazioni.