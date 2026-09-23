L’orchestra cosentina è stata inserita dal Ministero della Cultura tra le nuove realtà ammesse al finanziamento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo
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Si intitola “Visioni – I Grandi Concerti del Rendano” la nuova stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia, che sarà presentata venerdì 25 settembre alle 11 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.
A illustrare il programma saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, nella veste di presidente della compagine orchestrale, e il direttore artistico dell’OSB, il maestro Francesco Perri.
Al centro dell’incontro ci sarà un cartellone annunciato come trasversale e poliedrico, costruito attorno alla sede dell’orchestra, lo storico Teatro Alfonso Rendano.
Il riconoscimento del Ministero
La nuova stagione arriva dopo un passaggio significativo per l’Orchestra Sinfonica Brutia. Il Ministero della Cultura ha infatti inserito l’OSB tra le nuove istanze ammesse nell’ambito delle orchestre territoriali del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
Un riconoscimento che consolida il percorso della formazione musicale cosentina e che accompagnerà ora la nuova programmazione del Rendano.
Sul sito ufficiale dell’orchestra risultano già in calendario, tra gli appuntamenti immediatamente successivi, “Le 8 Stagioni | Vivaldi – Piazzolla”, previsto il 26 settembre al Rendano, e la prima esecuzione assoluta di “Fratello sole, sorella luna – La partitura ritrovata” il 3 ottobre.
Venerdì svelato il cartellone
I dettagli completi della stagione saranno però resi noti durante la conferenza stampa di venerdì.
L’appuntamento servirà a presentare artisti, repertori e linee artistiche di “Visioni”, il nuovo progetto con cui l’Orchestra Sinfonica Brutia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza al Teatro Rendano e nella programmazione musicale della città.