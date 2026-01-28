Il mondo sta cambiando con una rapidità senza precedenti. Le sfide ambientali, l’evoluzione tecnologica e la trasformazione dei modelli produttivi richiedono nuove competenze, nuovi linguaggi e una visione capace di integrare sostenibilità e innovazione. Per rispondere a queste esigenze nasce a Montalto il nuovo indirizzo liceale quadriennale per la Transizione Ecologica e digitale.

L’offerta formativa dell’Istituto Marconi- Guarasci si arricchisce di un percorso all’avanguardia, pensato per preparare gli studenti alle professioni emergenti e ai settori strategici dello sviluppo contemporaneo. Il percorso liceale della Transizione Ecologica e Digitale, che si aggiunge agli indirizzi tecnico industriali ( biotecnologie ambientali e meccanica/meccatronica) già esistenti nel Comune di Montalto, non si configura solo come un ampliamento didattico, ma è una risposta concreta alle sfide globali, un ponte strategico tra ecologia e innovazione tecnologica che unisce la solidità della formazione liceale ad un approccio tecnologico e interdisciplinare.

Coerentemente con la sua storica missione, il Marconi-Guarasci pone l’inclusione al centro del cambiamento: la sfida della sostenibilità diventa così un’opportunità per abbattere barriere, garantendo a ogni studente strumenti d’avanguardia, didattica personalizzata, attenzione ai diversi stili di apprendimento e un impegno costante nel valorizzare ogni allievo. L’unione di scienza, tecnologia, ambiente, cultura e responsabilità sociale, offre una preparazione completa e orientata alle sfide del domani. Gli studenti saranno guidati nell’esplorazione dei temi chiave della transizione ecologica, energie rinnovabili, economia circolare, tutela del territorio e delle tecnologie digitali più avanzate, intelligenza artificiale, robotica e comunicazione digitale. Il percorso quadriennale adotta un modello didattico dinamico e basato sulla progettualità, capace di creare un ponte diretto con l’università e il mondo del lavoro.

Il titolo di studio finale apre le porte agli studi universitari e parallelamente offre uno sbocco immediato in settori in rapida espansione come la green economy, la gestione ambientale e la comunicazione digitale. Grazie a una preparazione completa e versatile, i futuri diplomati potranno inserirsi con successo anche nella progettazione sostenibile, nei servizi territoriali e nel dinamico ecosistema delle imprese innovative e startup. L’apertura di questo nuovo indirizzo di studi rappresenta un investimento strategico non solo per gli studenti, ma per l’intera comunità montaltese.

Le competenze sviluppate nel percorso rispondono infatti ai bisogni reali del nostro territorio quali la valorizzazione delle risorse locali attraverso progetti di sostenibilità, le collaborazioni con enti, aziende e associazioni impegnate nella transizione ecologico-digitale, la formazione di giovani professionisti capaci di contribuire allo sviluppo locale. Un territorio che forma competenze avanzate è un territorio che cresce, che attrae investimenti, che innova e che guarda al futuro con fiducia. Questo indirizzo liceale quadriennale della Transizione Ecologica e Digitale si rivolge a chi vuole essere protagonista del cambiamento, studenti curiosi, creativi, motivati a comprendere il mondo e a trasformarlo.