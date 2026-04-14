L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto allo sviluppo delle competenze linguistiche
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Un passo concreto verso una scuola sempre più inclusiva, capace di ascoltare e rispondere ai bisogni di ogni bambino. È con questo spirito che ha preso il via, nei giorni scorsi, il nuovo progetto di metafonologia e logopedia promosso dal Comune di Montalto Uffugo, guidato dal sindaco Biagio Faragalli, e rivolto agli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Montalto Centro.
L’iniziativa, destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane anche alle scuole dell’infanzia e, a partire da aprile, all’Istituto comprensivo Taverna-Scalo, nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto allo sviluppo delle competenze linguistiche, con particolare attenzione agli alunni che presentano fragilità o difficoltà. Uno sguardo inclusivo che, tuttavia, coinvolge l’intero gruppo classe, trasformando ogni esigenza individuale in un’opportunità di crescita condivisa.
Promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, guidato da Silvio Ranieri, il progetto è stato affidato all’esperienza dell’associazione “Incontrarti”, presieduta da Elvira Ferraro. Un connubio tra istituzioni e realtà del territorio che punta a costruire percorsi educativi sempre più efficaci e accessibili. Elemento distintivo dell’iniziativa è la totale gratuità del servizio: una scelta significativa che garantisce a tutte le famiglie pari opportunità di accesso a professionisti qualificati direttamente all’interno dell’ambiente scolastico.
Un segnale chiaro di attenzione verso il diritto all’istruzione e al benessere dei più piccoli. Determinante, inoltre, il supporto delle dirigenti scolastiche Gemma Faraco e Adele Zinnodei dei due istituti coinvolti, la cui collaborazione ha reso possibile l’avvio di un progetto destinato a lasciare un segno positivo nel tessuto educativo locale. A sottolinearne il valore è lo stesso assessore Ranieri: «Questo progetto rappresenta un investimento concreto nel futuro della nostra comunità.
Offrire ai bambini strumenti adeguati per sviluppare le proprie capacità linguistiche significa garantire loro maggiori opportunità di crescita personale e scolastica. La scuola deve essere un luogo in cui ogni bambino si senta accolto, sostenuto e valorizzato». Un’iniziativa che guarda lontano e che ribadisce un principio semplice ma fondamentale: una scuola davvero inclusiva è quella che cresce insieme ai suoi studenti, senza lasciare indietro nessuno. Ed è proprio su questa visione che il Comune di Montalto Uffugo ha scelto di investire, mettendo al centro i bambini, le loro famiglie e il loro futuro.