La città di Montalto Uffugo compie un passo di rilievo verso la modernizzazione del proprio sistema educativo, ponendo le basi per un investimento strategico sul futuro dei giovani. L’Amministrazione comunale ha aderito al Liceo Quadriennale per la Transizione Ecologica e Digitale (L-TED), iniziativa nazionale ed europea che combina competenze STEM, sostenibilità e formazione tecnico-scientifica avanzata. Un percorso che supera la logica della mera sperimentazione scolastica e si colloca come leva concreta per creare nuove opportunità accademiche e professionali.

Il sindaco Biagio Faragalli non nasconde la soddisfazione per una decisione che definisce «un ponte concreto verso il mondo del lavoro e dell’alta formazione internazionale». La scelta si inserisce in una strategia chiara: trattenere i talenti, offrire alternative solide agli studenti calabresi e mettere Montalto Uffugo in sintonia con i sistemi formativi più avanzati. «Diplomarsi in quattro anni con certificazioni rilasciate da partner come Snam, Politecnico di Milano e Università Bocconi – osserva Faragalli – significa allinearsi agli standard europei e rendere i nostri ragazzi protagonisti della rivoluzione green e digitale».

Sulla stessa linea interviene l’assessore alla Pubblica Istruzione Silvio Ranieri, che definisce il L-TED «un investimento strategico che avvicina il territorio a un modello formativo moderno, competitivo e orientato all’innovazione». L’ingresso nella rete nazionale quadriennale, che comprende città come Milano, Bologna, Bari, Matera e Siracusa, colloca Montalto Uffugo in un ecosistema di eccellenza capace di attrarre competenze e creare sinergie.

Il liceo per la Transizione Ecologica e Digitale si caratterizza per programmi co-progettati con università e imprese, grazie al contributo dei “Maestri di Mestiere” del Consorzio ELIS. Una proposta pensata per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro, in cui l’80% delle professioni future richiederà competenze STEM, ancora insufficientemente diffuse in Italia.

«I benefici sono concreti – aggiunge Ranieri – dall’accesso facilitato ai percorsi universitari più selettivi alla maggiore occupabilità nei settori chiave della green economy e del digitale. Entrare nel L-TED significa far parte di una comunità educante nazionale, connessa con docenti, manager e grandi aziende».

Per l’Amministrazione Faragalli, l’attivazione del percorso non rappresenta un traguardo finale, ma l’inizio di una strategia più ampia. «Montalto Uffugo non apre soltanto una nuova scuola – conclude Ranieri – ma una porta sul mondo».

Una scelta che indica un cambio di passo culturale: investire sui giovani, qualificare l’offerta formativa e costruire una prospettiva capace di frenare l’emigrazione dei talenti, rafforzando il ruolo della città come polo educativo e innovativo del territorio.