Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza: evacuata un scuola e interrotto il traffico

Si è svolta in data odierna un’esercitazione di protezione civile su scala reale, coordinata dalla Prefettura di Cosenza, che ha visto l’attivazione del piano di emergenza esterna dell’impianto ad incidente rilevante Gargano Gas srl. Nella diramazione dell’allerta, è stato testato, altresì, con la collaborazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, l’utilizzo del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert, volto ad informare la popolazione della simulazione dell’emergenza in corso.

Il Prefetto Rosa Maria Padovano, in occasione della sperimentazione del PEE, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, nella quale sono intervenuti anche i rappresentanti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dei Comuni di Montalto Uffugo e di Rende nonché delle società titolari degli impianti a rischio di incidente rilevante Gargano Gas e Butan Gas, siti entrambi nel territorio comunale di Montalto Uffugo.

L’esercitazione - la cui pianificazione è stata già testata nel corso della precedente simulazione svolta per posti di comando completa nel mese di luglio -, è stata espletata secondo un preciso cronoprogramma condiviso ampiamente con gli interlocutori. In particolare, l’attivazione del piano, a seguito della chiamata giunta al NUE112, ha visto il verificarsi di un’improvvisa fuga di gas all’interno dello stabilimento che è sfociata in un pool fire i cui effetti termici e meccanici hanno innescato l’incendio di un autotreno carico di pneumatici sito in prossimità dell’impianto.

La colonna di fumo, che ne è poi derivata, ha determinato l’evacuazione dell’istituto scolastico limitrofo e l’interruzione del traffico veicolare locale. Tutti gli attori coinvolti, dalle Forze di Polizia agli Enti competenti a vario titolo, hanno messo in atto le attività previste per la gestione dell’emergenza; infatti, le operazioni si sono svolte con costante interlocuzione tra il CCS-Centro di Coordinamento Soccorsi, il PCA-Posto di Coordinamento Avanzato, il PMA- Posto Medico Avanzato e il COC-Centro Operativo Comunale ubicati in loco.