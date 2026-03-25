Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il piccolo borgo di Mormanno, con circa 2.500 abitanti in provincia di Cosenza, si prepara ad accogliere un importante intervento di ammodernamento al proprio Ufficio Postale. Comprendere il peso di un servizio come l'ufficio postale richiede di guardare al contesto in cui opera dove i servizi di prossimità rivestono un ruolo centrale nella vita quotidiana.

L'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Paolo Pappaterra, ha reso noto che i locali dell'Ufficio Postale saranno interessati da lavori di ammodernamento tecnologico, già comunicati ufficialmente al Comune. Per consentire il regolare svolgimento degli interventi senza interruzioni al servizio, Poste Italiane ha predisposto il trasferimento temporaneo dello sportello.

A partire dall'8 aprile e fino al 21 maggio 2026, l'Ufficio Postale sarà operativo in una nuova sede, allestita in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove continueranno ad essere garantiti tutti i servizi abituali. L'investimento sull'Ufficio Postale assume un significato che va oltre la semplice manutenzione.

Il Sindaco Pappaterra e l'Amministrazione Comunale hanno sottolineato come si tratti di un intervento importante, che permetterà di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti alla comunità mormannese, un segnale concreto di attenzione verso un borgo che guarda al futuro. Si invitano i residenti a prendere nota del cambiamento di sede e a rivolgersi, per qualsiasi informazione aggiuntiva, direttamente agli sportelli di Poste Italiane o agli uffici del Comune di Mormanno.