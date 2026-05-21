Si è insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi con la sindaca Greta Mignogna. Presenti il sindaco Iacobini, la giunta e il dirigente Marzana

Un passaggio di testimone generazionale e simbolico questa mattina nella sala consiliare del Comune di Cassano All’Ionio dove si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Un momento di alta cittadinanza attiva che ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali e del mondo della scuola. Un progetto civico dell’Istituto Comprensivo Lauropoli-Sibari-Cassano Jonio per gli alunni della Scuola secondaria di 1 Grado dei plessi dislocati su tutto il comprensorio comunale. Dopo una vera campagna elettorale, seguito dal voto degli studenti, si è dato vita all’assetto amministrativo “junior” che con alto senso di responsabilità hanno incarnato il ruolo e la missione.

Ad accogliere i giovanissimi amministratori erano presenti il Sindaco Gianpaolo Iacobini, la Presidente del Consiglio Sofia Maimone, gli Assessori Teresa Lanza, Rosa De Franco, Giuseppe La Regina, Vincenzo Sarubbo, Ottavio Marino e il Dirigente Scolastico Michele Marzana oltre a consiglieri comunali, docenti e tantissimi familiari orgogliosi. A guidare la nuova assise sarà la Sindaca baby Greta Mignogna, affiancata dalla Vice-Sindaca Rosy Zaccaro. Nel corso della seduta è stato inoltre nominato Cosimo Schena (in foto con Sofia Maimone) nel ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, indicato unanimemente da tutta l’assemblea.

E per come si conviene nel mondo dei grandi, la Sindaca ha distribuito le deleghe: Smart City Jacopo Antonio Guarino, Cultura eventi e scuola Giada Giardini, Cittadinanza e inclusione Vincenzo Cosenza, Sport e benessere Marialucia Martino, Legalità Andrea Rizzo e Ambiente e sostenibilità Leonardo Celiberto. La maggioranza che sosterrà le azioni dell’amministrazione sarà rappresentata da Alessia Cristaldi, Lorenzo Pio Catapano, Noemi D’Amati, Camilla Pellegrini, Manuel Lanzillotta, Giorgia Vellutino, Fiorenzo Di Bella. Nei banchi della minoranza siederanno Giulia Conso, Cristina Sadeh, Chiara Corvino, Alyssa Rugiano, Giorgia De Marco, Marco Altomare, Camilla Bloise, Maurizio Gulino, Antonia Diaconu.

Soddisfazione per il dirigente scolastico Michele Marzana: «Un grande esempio di educazione civica. È un progetto importante che speriamo possa continuare negli anni prossimi per far capire l'importanza delle istituzioni, l'importanza del senso comune, del vivere comune, del vivere assieme agli altri, ai nostri ragazzi e anche, diciamo così, di dargli anche quel senso di responsabilità, di capire la difficoltà del dirigere e del governare.»

Il Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha apprezzato gli interventi dei ragazzi eletti: «Un organismo al quale riconosciamo un ruolo istituzionale, perché dai ragazzi che possono venire idee importanti. Loro sono il termometro della società nel presente e nell'avvenire, per cui siamo contenti di questa iniziativa e faremo in modo di favorirla in ogni modo possibile, perché riteniamo che possa aiutare gli adulti a guardare con occhi diversi al mondo di domani.» Insomma, una scuola di politica che può far germogliare nuovi testimoni per una realtà, quella futura, che appartiene a loro.