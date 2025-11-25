A Trebisacce, sul versante alto ionico cosentino, la comunità parrocchiale dei Santi Vincenzo Ferrer e San Carlo Acutis sta vivendo giorni di intensa partecipazione grazie alla mostra dedicata al giovane beato, patrono di Internet. L’esposizione, allestita nell’area superiore della chiesa e aperta fino al 30 novembre, offre ai visitatori un percorso che racconta la vita semplice e straordinaria di Carlo, divenuto punto di riferimento per tanti giovani.

Guidata da don Francesco Rizzi, la parrocchia ha voluto promuovere un’iniziativa capace di parlare alle nuove generazioni attraverso l’esempio di un coetaneo che ha saputo vivere la fede con naturalezza e profondità. La mostra mette in risalto la devozione di Carlo per la Vergine Maria e per l’Eucaristia, fulcro della sua quotidianità e della sua testimonianza cristiana.

L’esposizione è aperta ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 per le scolaresche e dalle 16.30 alle 19 per tutti i visitatori. Per prenotare una visita, è possibile contattare il numero 329 888 9489. Un’occasione preziosa per avvicinarsi alla storia di un giovane che continua a parlare al cuore di tanti, indicando una via di autenticità e di fede vissuta nel quotidiano.