Sarà presentata giovedì 16 aprile, alle 18:30, a Cosenza la nuova associazione CéBelloCosenza, realtà che si propone di lavorare sul tema dell’empowerment femminile e della parità di genere in una prospettiva trasversale, che attraversa lavoro, sport, cultura, famiglia e istituzioni.

L’appuntamento è fissato nella sala conferenze dell’edificio Sport & Salute, in piazza Matteotti, spazio che segna l’avvio pubblico di un progetto orientato alla costruzione di percorsi di autonomia e consapevolezza. L’associazione nasce senza fini di lucro e individua come asse centrale l’autodeterminazione: rafforzare autostima, capacità decisionale e accesso alle opportunità.

L’impostazione non è settoriale. L’obiettivo dichiarato è intervenire in più ambiti, mettendo in relazione formazione, supporto e momenti di confronto. L’idea è quella di creare un contesto in cui le donne possano sviluppare competenze e strumenti utili a incidere nei diversi spazi della vita sociale.

A presentare il progetto saranno il presidente Ivan Perrotta e la vicepresidente Luisa Paola Orlando, con la moderazione del giornalista Antonio Lopez.

Perrotta arriva da un percorso consolidato nel volontariato e nell’ambito educativo, con un impegno che si muove tra attività diocesane e lavoro con i giovani. La sua attenzione si estende anche al tema dello sport come leva di crescita, con un interesse specifico per lo sviluppo del movimento femminile.

Orlando porta invece una dimensione tecnica e professionale legata al calcio. Allenatrice della prima squadra del CUS Unical Women in Serie C FIGC e tecnico UEFA A, è impegnata da anni nella promozione del calcio femminile, sia sul campo sia nella formazione, attraverso la collaborazione con il Centro Tecnico di Coverciano e con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

L’iniziativa è aperta alla stampa e alla cittadinanza, con l’intento di presentare pubblicamente un progetto che punta a costruire reti e opportunità, a partire dal territorio.