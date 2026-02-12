Tutelare i diritti professionali, morali e sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell’informazione; promuovere la libertà e il pluralismo dell’informazione; favorire la formazione e la crescita professionale degli associati; promuovere reti, collaborazioni e iniziative culturali legate al giornalismo. Sono solo alcune delle finalità che si propone l’associazione culturale denominata “Associazione Giornalisti Antonino Catera”, costituita a Rende lo scorso 6 febbraio. Comune denominatore di tutte le azioni della neonata Associazione è la volontà di onorare la memoria e l’impegno professionale del collega Antonino Catera, a venti anni dalla sua prematura scomparsa: un esempio di giornalismo fatto di concretezza, qualità, professionalità e umanità.

L’Associazione, apartitica e senza fini di lucro, è nata grazie all’iniziativa di un gruppo di giornalisti desiderosi di inaugurare un nuovo capitolo di aggregazione fra i giornalisti calabresi che condivideranno i valori strutturali della comunicazione attraverso il rispetto dei fondamenti etici della stessa, la tutela della professione giornalistica e il diritto dei cittadini ad essere informati. La firma sull’atto costitutivo è stata apposta dai giornalisti (in ordine alfabetico): Renzo Andropoli, Francesco Cangemi, Francesco Catizone, Daniele Cianflone, Thea Mariarosaria De Pietro, Davide Franceschiello, Claudia Giordano, Andrea Gualtieri, Giuseppe Leo, Valter Leone, Paride Leporace, Alfredo Nardi, Fausto Nardi, Antonio Negro, Andrea Orlando, Bruno Palermo, Emilio Pellicori, Andrea Rosito, Francesco Veltri. Subito dopo sono stati nominati i seguenti componenti del primo Consiglio Direttivo e degli altri organi previsti dallo Statuto:

Presidente: Renzo Andropoli; Vice-Presidente: Valter Leone; Segretario: Davide Franceschiello; Tesoriere: Thea Mariarosaria De Pietro; Portavoce Alfredo Nardi; Consiglieri: Daniele Cianflone e Antonio Negro; Probiviri: Francesco Cangemi, Francesco Catizone e Emilio Pellicori. L’Associazione resta aperta a chiunque desideri condividere i valori espressi sopra. Chiunque voglia farne parte potrà inviare una mail all’indirizzo associazionegiornalisticatera@gmail.com: riceverà tutte le istruzioni necessarie per procedere all’iscrizione.