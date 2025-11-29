Calendario organizzato dall’assessore Veronica Stellato e dal vicesindaco Fabio Liparoti. Il primo dicembre, a Piazza San Carlo Borromeo, ci sarà l’accensione del grande albero di Natale, accompagnata dai cori delle scuole e delle associazioni
Inizia oggi, 29 novembre, Natale a Rende, la serie di iniziative con cui la Città di Rende celebrerà il periodo dell’Avvento. Sarà un festeggiamento “diffuso” in tutto il territorio a cui concorreranno le Istituzioni (Municipio e Scuole) e gli operatori privati.
Al riguardo, afferma il sindaco Sandro Principe: «Abbiamo ritenuto che ogni angolo della nostra Rende dovesse vivere la sacralità del Natale per ritrovare quel senso di coesione che ha caratterizzato la nostra comunità e che in questi anni abbiamo rischiato di smarrire».
Perciò, prosegue il primo cittadino: «Accanto alle attività tradizionali di questo periodo, come l’allestimento dei mercatini per sostenere il commercio e le attività produttive, avremo la possibilità di partecipare a numerosi concerti, assistere a rappresentazioni teatrali e condividere gesti di solidarietà».
Il calendario, organizzato da Veronica Stellato, Assessore alle Attività Produttive, con la collaborazione del Vicesindaco Fabio Liparoti risulta ricco e articolato. I festeggiamenti partono il 29 novembre alle 17 con l’inaugurazione de Il Villaggio di Natale e i suoi Mercatini a Piazza Martin Luther King, antistante il Metropolis. Di seguito il resto del programma:
- Il primo dicembre, a Piazza San Carlo Borromeo, ci sarà l’Accensione del grande albero di Natale, accompagnata dai cori delle Scuole e delle Associazioni rendesi.
- Il 4 dicembre si svolgerà la manifestazione L’Albero Solidale, di cui saranno protagoniste i quattro Istituti Comprensivi della città. I loro allievi decoreranno gli alberi natalizi donati dal Comune alle scuole con una contestuale raccolta di fondi diretta all’Associazione “La terra di Piero”.
- Il 5 dicembre alle 17 la Pro Loco Rende “Arintha” Aps inaugurerà la Mostra Presepi presso il Museo Civico del Centro Storico.
- Il 6 dicembre ci sarà l’Accensione dell’Albero di Natale davanti alla Chiesa della Pietà della frazione Nogiano, con l’accompagnamento della Banda musicale della Città di Rende.
- Il 9 dicembre alle 18 presso il Museo del Presente il Vernissage Presepi e Arte Sacra, una mostra collettiva di presepi artistici curata dalla sede di Cosenza dell’Associazione Italiana Amici del Presepio.
- Tripletta di eventi l’11 dicembre. Si inizia alle 16 al Museo del Presente con il Flash mob organizzato delle classi prime della Scuola secondaria “De Coubertin” e dalle classi quinte della Scuola Primaria “Stancati”. Si prosegue alle 17, alla Chiesa Matrice, con il Concerto dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Cerisano a cura della Pro Loco Rende “Arintha” APS. Si termina alle 18,30 presso l’Auditorium Giovanni Paolo II con la rappresentazione teatrale Il rimedio di Talion.
- Due eventi animeranno il 13 dicembre. Il primo è la serata celebrativa per il Centenario del Cinema Santa Chiara, che si terrà nella storica sala del Centro Storico di Rende a partire dalle 17. Dalle 19,30 la parola passerà allo sport con il Triangolare di Beneficenza, un torneo di calcio di beneficenza che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport.
- Altri due eventi sono previsti per il pomeriggio del 14 dicembre. Il primo è lo spettacolo di danza e sport Christmas Show C.S.A.In., che si terrà alle 16 presso il Palazzetto dello Sport. Il secondo è la sfilata Simulacrum di Giuseppe Fata Moda, arte sacra e gioielli che avverrà presso la Chiesa del Rosario alle 19.
- Il 15 dicembre è il turno della letteratura, con l’incontro Il Cavaliere identitario, previsto al Museo Civico a partire dalle 17,30.
- Il 16 dicembre ci sarà l’inaugurazione della retrospettiva Mostra antologica 40 anni di arte di Luigi Marrello, che avverrà al Museo del Presente alle 18.
- Il 18 dicembre si svolgerà, a Via Rossini, la Tombolata di beneficenza per Oncomed, aperta alla cittadinanza e destinata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione di prevenzione medica.
- Il 19 dicembre la parola ritorna alla cultura con l’incontro Costituzione e Letteratura, che si svolgerà al Museo del Presente a partire dalle 18.
- Due eventi previsti per il 20 dicembre. Si inizierà presto, alle 9 del mattino, con Santa Claus Runner, una corsa per grandi e piccoli, che si svolgerà a Viale Parco. Alle 18 ci si sposterà nel Centro Storico per ascoltare il Concerto di Natale della Banda Città di Rende, durante il quale si terrà anche l’iniziativa Panettone Solidale della Croce Rossa Italiana. Poi i giorni più vicini al Natale saranno dedicati alla musica.
- Il 21 dicembre, alle 21 sarà possibile ascoltare Armonia di Luce-Concerto di due pianoforti e candele nella Chiesa Sant’Antonio da Padova.
- Il 22 dicembre, a partire dalle 14,30, i bambini della Ludoteca Briciole di Fantasia eseguiranno i canti di natale nelle vie del Centro Storico con la manifestazione Melodie natalizie itineranti.
- Il 26 dicembre alle 17 e alle 18 sarà possibile apprezzare nel cuore del Centro Storico la rappresentazione Magnificat-Presepe vivente.
- Di nuovo protagonista la musica nel Concerto dell’Orchestra ArsEnotria, che si potrà ascoltare presso la Chiesa S. S. Trinità a cura della Pro Loco Rende “Arintha” APS a partire dalle 20 del 27 dicembre.
- Il 28 dicembre, a partire dalle 17,30 si potrà ammirare il Presepe vivente di Arcavacata, appunto ad Arcavacata.
- Il primo gennaio, a partire dalle 18, si potrà ascoltare il Concerto di Capodanno della Banda Città di Rende, che si svolgerà nel Centro Storico e sarà in tandem con il Panettone Solidale della Croce Rossa Italiana.
- Ancora musica il 3 gennaio con il concerto Christmas Melody che si terrà al Museo del Presente a partire dalle 15,30. Seguirà “Le quattro stagioni” di Vivaldi-Concerto della Sinfonica Brutia, prevista alle 19 presso il TAU.
- Il 4 gennaio alle 19 è previsto presso la Chiesa S.S. Trinità di Saporito il Concerto di Capodanno della Banda Città di Rende. Anche in quest’occasione sarà presente la Croce Rossa Italiana con uno stand informativo e con l’iniziativa Panettone Solidale.
- Doppio appuntamento con la Calza Solidale presso il Villaggio di Natale di Piazza Martin Luther King, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 del 5 gennaio.
- Natale a Rende termina con Arriva la Befana, un’altra doppia iniziativa, prevista il 6 gennaio sempre al Villaggio di Natale di Piazza Martin Luther King dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.