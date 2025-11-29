Calendario organizzato dall’assessore Veronica Stellato e dal vicesindaco Fabio Liparoti. Il primo dicembre, a Piazza San Carlo Borromeo, ci sarà l’accensione del grande albero di Natale, accompagnata dai cori delle scuole e delle associazioni

Inizia oggi, 29 novembre, Natale a Rende, la serie di iniziative con cui la Città di Rende celebrerà il periodo dell’Avvento. Sarà un festeggiamento “diffuso” in tutto il territorio a cui concorreranno le Istituzioni (Municipio e Scuole) e gli operatori privati.

Al riguardo, afferma il sindaco Sandro Principe: «Abbiamo ritenuto che ogni angolo della nostra Rende dovesse vivere la sacralità del Natale per ritrovare quel senso di coesione che ha caratterizzato la nostra comunità e che in questi anni abbiamo rischiato di smarrire».

Perciò, prosegue il primo cittadino: «Accanto alle attività tradizionali di questo periodo, come l’allestimento dei mercatini per sostenere il commercio e le attività produttive, avremo la possibilità di partecipare a numerosi concerti, assistere a rappresentazioni teatrali e condividere gesti di solidarietà».

Il calendario, organizzato da Veronica Stellato, Assessore alle Attività Produttive, con la collaborazione del Vicesindaco Fabio Liparoti risulta ricco e articolato. I festeggiamenti partono il 29 novembre alle 17 con l’inaugurazione de Il Villaggio di Natale e i suoi Mercatini a Piazza Martin Luther King, antistante il Metropolis. Di seguito il resto del programma: