Momento di riflessione, testimonianza e impegno per contrastare un fenomeno che affonda le sue radici in una cultura ancora troppo diffusa di disparità e fragilità femminile

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, la consigliera comunale del Movimento 5 stelle - Sinistra per Rende, Rossella Gallo, con il Patrocinio del Comune, promuove l'evento "Non sei sola", un importante momento di riflessione, testimonianza e impegno per contrastare un fenomeno che affonda le sue radici in una cultura ancora troppo diffusa di disparità e fragilità femminile. L'appuntamento è per Venerdì 28 Novembre 2025 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Civica in Piazza Santo Sergio, Quattro miglia, Rende.

Oltre il 25 Novembre: l'impegno quotidiano

Se da un lato la concentrazione di eventi in questa settimana è fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica, è cruciale sottolineare come la lotta alla violenza di genere debba essere un impegno costante, 365 giorni l'anno. La violenza non è un'emergenza da affrontare in un solo giorno, ma il sintomo di una profonda disuguaglianza culturale che spesso relega la donna a una condizione di fragilità e subalternità. «Le iniziative del 25 Novembre sono un faro necessario, ma l'oscurità della violenza si combatte ogni giorno. Dobbiamo lavorare sulla cultura diffusa, sull'educazione al rispetto e sull'abbattimento di stereotipi che, anche inconsciamente, mettono la donna in una posizione di vulnerabilità. La vera prevenzione passa attraverso un cambiamento sociale radicale».

Il Programma dell'Evento

L'incontro vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e testimoni diretti, unendo la discussione politica e legale all'impatto umano e personale della violenza. Interverranno:

Rossella Gallo - Consigliera Comunale di Rende

Marina Pasqua Cucchetti - Avvocata Penalista Cav Roberta Lanzino

Elisa Scutellà - Consigliera Regione Calabria

Veronica Buffone - Assessora al Welfare Cosenza

Angelica Perrone - Rifondazione Comunista Calabria

Testimonianze toccanti con:

Barbara Modaffari - Autrice del libro “Ma io no ritorno un’altra Anna” sul delitto di Anna Morrone

Francesco Vigna - Figlio di Anna Morrone

Monologo:

Fernanda Paletta

Conclusioni a cura delle Deputate:

Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare per rafforzare la rete di sostegno e per ribadire, insieme, che "Non sei sola" non è solo un titolo, ma una promessa di comunità.