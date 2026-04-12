Cieli lattiginosi già dal mattino e caldo in aumento in alcune aree della Calabria. Da domani repentino cambiamento delle condizioni con temporali e temperature in calo su tutta la regione

L’ulteriore rafforzamento dell'alta pressione subtropicale innescherà un forte richiamo di correnti calde meridionali, apportando un generale aumento delle temperature e intensi venti di scirocco. Questo anticiperà un generale cambiamento delle condizioni meteorologiche nella prossima settimana.

Tanta sabbia e forti venti in arrivo

La causa di tutto ciò è da ritrovare in un vortice ciclonico a ridosso del Nord africa capace di agire come pompa di calore e dal fenomeno della sospensione di pulviscolo sahariano nei cieli: la giornata di oggi e quella di lunedì infatti vedranno cieli che appariranno lattiginosi o parzialmente coperti già dal mattino a causa di nubi alte e stratiformi; ad accompagnare ciò sarà un repentino aumento delle temperature lungo l'intero versante tirrenico della regione con valori che localmente potranno raggiungere i 27-28°C. Situazione diversa invece lungo il resto della regione dove i venti di scirocco a contatto con il mare freddo mitigheranno l'aria causando una lieve flessione termica ma con umidità in netto aumento.

Attenzione però durante la giornata di lunedì quando i venti di scirocco raggiungeranno il loro culmine: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste raffiche molto forti in particolare lungo le aree tirreniche e interne della regione a causa dell'effetto di caduta con valori che potranno raggiungere o superare anche i 90-100 km/h; di conseguenza, sul lato jonico, si avrà un netto aumento del moto ondoso lungo tutta la fascia con mari che risulteranno agitati ovunque.

Maltempo e temperature in calo da martedì

Il tutto però sarà in repentino cambiamento dalla giornata di martedì: il vortice ciclonico raggiungerà anche la nostra regione apportando piogge e locali temporali quasi ovunque con precipitazioni che localmente risulteranno anche di forte intensità. In concomitanza si avrà un generale calo delle temperature su tutta la regione con valori che torneranno nelle medie del periodo ovunque e con il termometro che segnerà valori consoni al periodo.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.