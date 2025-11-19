Niente colpi di scena, ma tutto come previsto: come vi avevamo anticipato sarà Brunori Sas l’artista che si esibirà a Cosenza, in piazza dei Bruzi, la notte di San Silvestro, per festeggiare l’arrivo del 2026. Lunedì 24 novembre, alle 10.30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi ci sarà la conferenza stampa che suggellerà l’accordo sottoscritto tra l’artista e il comune di Cosenza e in cui saranno svelati i dettagli di quello che potrebbe essere un inizio d’anno davvero speciale anche per alcune associazioni cosentine.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il cantautore Dario Brunori e la referente comunicazione Picicca, Ester Apa. A dicembre, inoltre, prima di Capodanno, Brunori calcherà i palchi delle più importanti capitali musicali del continente con le 7 date di Brunori in Europa e poi alzerà il calice del primo spumante dell’anno nella sua Cosenza.