«Ormai sono quasi un odore di santità». Dario Brunori, dichiarato santo dai nostalgici dell’estate che tramonta, questa mattina con la sua consueta ironia ha sostenuto nel reparto di Neonatologia dell’ospedale di Cosenza, la Giornata mondiale della prematurità e portare un momento di vicinanza alle famiglie e agli operatori. Un ritorno in un contesto che il cantautore conosce bene: «Sono molto contento, perché questo reparto l’ho già abitato altre volte. Ricordo l’esperienza di “Baby Cip”, la versione per bambini di un mio disco, nata proprio in collaborazione con loro. Siamo molto legati a questo posto, per ovvi motivi».

Tra un saluto e una foto, è arrivato anche un riferimento ai suoi prossimi impegni nel periodo delle feste, dato che il suo nome è quello favorito per il concertone di Capodanno a Cosenza. Il cantautore, che vive a San Fili, non ha fatto direttamente riferimento al concertone e ha risposto con un largo sorriso: «Mi sono tenuto abbastanza libero. Dal 4 al 22 dicembre partirò per un grande tour europeo, ma a Natale saremo... a casa».