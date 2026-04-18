È stata ufficialmente presentata la lista del Comitato Opportunità Innovazione Connessione, candidata alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza. Il gruppo è composto da 15 professionisti provenienti da ambiti diversi dell’ingegneria (dalla libera professione alla Pubblica Amministrazione, dal mondo delle società di ingegneria a quello dell’impresa) uniti da una visione comune: costruire un Ordine più moderno, inclusivo e capace di rispondere concretamente alle sfide dell’ingegneria odierna. Un percorso che si sintetizza nel motto “Futuro in Ordine”.

Ordine degli Ingegneri, la lista Opportunità Innovazione Connessione

Particolare attenzione è infatti rivolta ad adottare un approccio aperto e democratico sin da adesso, fondato sull’ascolto e sul confronto continuo, con l’obiettivo di accogliere idee, contributi e punti di vista provenienti da tutta la comunità professionale. A questo si aggiunge l’obiettivo di coinvolgere tutto il territorio provinciale, così da superare una visione centrata esclusivamente sull’area urbana di Cosenza e garantire una presenza più diffusa, inclusiva e rappresentativa anche delle realtà periferiche. Di seguito La lista dei candidati:

Michele Leone

Alfredo Conforti

Salvatore Carnevale

Giuseppe Chiappetta

Cristina Capristo

Verdiana Farace

Gerardo Nicoletti

Eugenio Muto

Marianna Milillo

Carmine Pastore

Federica Furiato

Roberta Straface

Alessia Viscardi

Giorgio Miceli

Luigi Borrelli - Albo B

Michele Leone candidato presidente

Il Comitato promotore ha indicato come futuro presidente Michele Leone (Area Urbana - Valle del Crati), ingegnere civile strutturista, BIM (Building Information Modeling) Manager, esperto CAM (Criteri Ambientali Minimi), CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza Esecuzione), EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) per il settore civile ed esperto del Protocollo ITACA per professionisti. Leone è un professionista affermato sul territorio, con una significativa esperienza nella progettazione e nella direzione dei lavori di interventi articolati, nonché una consolidata specializzazione negli edifici complessi.

Vanta inoltre competenze anche in ambito impiantistico e nella progettazione ambientale. Accanto a lui, un gruppo eterogeneo per genere, età, competenze e provenienza territoriale, elementi ritenuti fondamentali per rappresentare in modo autentico l’intera categoria.

Il programma si sviluppa attorno a tre direttrici principali - Opportunità, Innovazione e Connessione -– e pone al centro temi strategici per l’Ordine della Provincia di Cosenza: maggiore partecipazione degli iscritti, valorizzazione delle competenze professionali, digitalizzazione dei servizi, trasparenza e meritocrazia. In questo contesto, il Comitato intende anche rafforzare e consolidare il dialogo con le istituzioni a tutti i livelli, per contribuire attivamente ai processi decisionali e alla costruzione di strumenti e politiche a supporto.

Particolare attenzione è rivolta anche al ruolo delle società di ingegneria e all’evoluzione del mercato dei servizi tecnici, con l’intento di costruire un Ordine capace di rappresentare in modo equilibrato tutte le componenti della professione, promuovendo al contempo il dialogo con organismi nazionali come OICE e con il sistema universitario.