Il nome scelto è “15 duepuntozero”. «L’Ordine deve continuare ad essere punto di riferimento autorevole per tutti gli ingegneri del territorio» hanno detto

È stata resa nota la lista “15 duepuntozero” composta da 15 professionisti che hanno scelto di intraprendere un percorso che si propone di amministrare l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza per il prossimo quadriennio. Un gruppo eterogeneo per competenze, esperienze e ambiti professionali, ma unito da un obiettivo comune: confermare ed accrescere la centralità, l’autorevolezza e la capacità di rappresentanza dell’Ordine, in un contesto in continua evoluzione che richiede risposte concrete, visione strategica e apertura al cambiamento.

La lista, che sostiene il candidato presidente Pierluigi Catanzaro, si propone di incentivare la partecipazione attiva, l’innovazione e la valorizzazione delle professionalità. Un’iniziativa che nasce dall’ascolto delle esigenze degli iscritti e dalla volontà di costruire un modello di governance dinamico, inclusivo ed efficiente.

«Abbiamo scelto di metterci in gioco con senso di responsabilità e spirito di servizio - si legge nella nota - consapevoli che oggi più che mai l’Ordine debba continuare ad essere punto di riferimento autorevole per tutti gli ingegneri del territorio». L’obiettivo è quello di promuovere un’azione amministrativa capace di interpretare le trasformazioni del settore, sostenere i professionisti nelle sfide quotidiane e rafforzare il ruolo dell’ingegnere nella società contemporanea. Una grande squadra, non solo dei quindici profili candidati, che punta verso un’unica direzione: costruire un Ordine sempre più moderno, rappresentativo e vicino ai bisogni reali della categoria.

Candidati ALBO A

Pierluigi Catanzaro (candidato presidente)

Vincenzo Barone

Antonio Caputo

Eugenio Condino

Fiorella Gallo

Marco Maria Granata

Giovanna Imbrogno

Claudio Le Piane

Antonio Luzzi

Alessandra Paola

Salvatore Risoli

Santo Serra

Maria Angela Speranza

Elmiro Tavolaro

ALBO B