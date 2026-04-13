Obiettivo dell’iniziativa: favorire sinergie e contribuire all’avvio di una nuova stagione di infrastrutture moderne, sicure e pienamente integrate con le esigenze e le fragilità del Mezzogiorno

Si terrà sabato 18 aprile, alle ore 10:30, presso l’Auditorium Sant’Agostino, il convegno promosso da Confapi Calabria dal titolo “Realizzare infrastrutture nel Mezzogiorno: fra alta velocità, erosione costiera, dissesto idrogeologico e sviluppo sostenibile”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto territoriale particolarmente complesso come quello calabrese, tra le aree europee maggiormente esposte ai rischi sismici e idrogeologici, e intende rilanciare il ruolo strategico del settore delle costruzioni non solo come leva economica, ma come elemento centrale per la sicurezza e la qualità della vita delle comunità.

Al centro del confronto, una visione contemporanea del costruire che pone l’accento su sicurezza nei cantieri, responsabilità d’impresa e qualità delle opere, superando approcci meramente burocratici per promuovere una cultura della prevenzione e della competenza. Particolare attenzione sarà dedicata al Tirreno cosentino, area di grande valore strategico ma al contempo caratterizzata da fragilità strutturali, oggi al centro di criticità legate all’erosione costiera, alla mobilità e alla pianificazione infrastrutturale.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti del mondo istituzionale, professionale e imprenditoriale, tra cui Carmelo Sansone, delegato Confapi responsabile Tirreno, Francesco Napoli, presidente Confapi Calabria, Marco Saverio Ghionna, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, Pierluigi Catanzaro, presidente della Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria, Ciriaco Riente, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, Roberto Perrotta, sindaco di Paola, Mario Russo, sindaco di Scalea, Maurizio De Luca, presidente Edicassa Calabria, e Paolo Naccarato, già senatore della Repubblica.

Le conclusioni saranno affidate al sottosegretario di Stato con delega al Sud, Luigi Sbarra. A moderare i lavori sarà Francesca Benincasa, vicepresidente Confapi Calabria. L’evento è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, con il riconoscimento di crediti formativi professionali. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dei Comuni di Paola e Scalea e della Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria.

Con questo appuntamento, Confapi Calabria rafforza il proprio ruolo di piattaforma di dialogo tra imprese, istituzioni e professionisti, promuovendo una visione condivisa orientata allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e alla tutela del territorio. Un momento di confronto concreto per favorire sinergie e contribuire all’avvio di una nuova stagione di infrastrutture moderne, sicure e pienamente integrate con le esigenze e le fragilità del Mezzogiorno.