Autorizzazione unica regionale rilasciata dopo la Conferenza dei Servizi: impianto previsto anche nella città ionica, con prescrizioni ambientali stringenti
La Regione Calabria ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione del parco eolico denominato “Scandberg”, che interesserà anche il territorio di Corigliano-Rossano.
L’impianto sarà composto da sei aerogeneratori, con un’altezza massima di 180 metri, e sarà realizzato nei comuni di San Demetrio Corone, Corigliano-Rossano e Terranova da Sibari, tutti in provincia di Cosenza.
Il decreto regionale, firmato dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, rappresenta l’atto conclusivo della Conferenza dei Servizi, durante la quale sono stati acquisiti pareri e autorizzazioni da numerosi enti coinvolti.
Tra questi figura anche il parere favorevole del Comune di Corigliano-Rossano, espresso per gli aspetti edilizi e urbanistici.
La Regione ha inoltre espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, rilasciando la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza, con una lunga serie di prescrizioni da rispettare durante la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.
L’autorizzazione prevede che i lavori debbano essere completati entro cinque anni, salvo eventuali proroghe.
Il progetto è stato presentato dalla società Eni Plenitude Technical Services S.r.l., con sede a Cesena, già indicata nel decreto tra i soggetti proponenti.