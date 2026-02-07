La Regione Calabria ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione del parco eolico denominato “Scandberg”, che interesserà anche il territorio di Corigliano-Rossano.

L’impianto sarà composto da sei aerogeneratori, con un’altezza massima di 180 metri, e sarà realizzato nei comuni di San Demetrio Corone, Corigliano-Rossano e Terranova da Sibari, tutti in provincia di Cosenza.

Il decreto regionale, firmato dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, rappresenta l’atto conclusivo della Conferenza dei Servizi, durante la quale sono stati acquisiti pareri e autorizzazioni da numerosi enti coinvolti.

Tra questi figura anche il parere favorevole del Comune di Corigliano-Rossano, espresso per gli aspetti edilizi e urbanistici.

La Regione ha inoltre espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, rilasciando la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza, con una lunga serie di prescrizioni da rispettare durante la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.

L’autorizzazione prevede che i lavori debbano essere completati entro cinque anni, salvo eventuali proroghe.

Il progetto è stato presentato dalla società Eni Plenitude Technical Services S.r.l., con sede a Cesena, già indicata nel decreto tra i soggetti proponenti.