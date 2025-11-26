L’assessore Pina Incarnato illustra la nuova procedura: basta il pagamento del bollettino ricevuto per posta elettronica, senza più code o adempimenti
Un cambiamento amministrativo semplice nella forma ma significativo negli effetti. Il Comune di Cosenza introduce una nuova procedura per il rinnovo delle parking card residenti, eliminando code, sportelli e documentazione cartacea.
A spiegare la novità è l’assessore all’Urbanistica Pina Incarnato, che sottolinea la portata concreta dell’intervento: «Abbiamo semplificato la vita dei cittadini di Cosenza con un’operazione semplice». L’assessore evidenzia come il rinnovo diventi ora totalmente automatico: «I possessori di parking card residenti non dovranno più fare trafile per il rinnovo, ma riceveranno un’email con il bollettino di pagamento. Il solo pagamento consentirà il rinnovo».
Un procedimento che, nelle parole di Incarnato, rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi comunali: «Ciò che sembra una cosa semplice è, in realtà, un’azione incisiva che evita ai cittadini lungaggini burocratiche e consente loro di continuare a utilizzare un servizio in assoluta comodità».
La misura rientra nelle iniziative dell’amministrazione per snellire i processi e ridurre gli adempimenti a carico dei residenti, con l’obiettivo di rendere più immediato l’accesso ai servizi quotidiani e migliorare l’esperienza di chi vive la città.