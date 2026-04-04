Il clima decisamente freddo per il periodo di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo. A partire dal weekend infatti il rinforzo dellanticiclone sul Mediterraneo causerà un generale aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che si manterranno oltre le medie stagionali.



In concomitanza anche le condizioni meteorologiche miglioreranno su tutta la Calabria con qualche addensamento nuvoloso nelle aree interne tra Pasqua e Pasquetta ma senza rischio di precipitazioni.

Ecco nel dettaglio le previsioni, appunto, per la giornata di Pasqua e di Pasquetta provincia per provincia.

Durante la giornata di Pasqua avremo tempo stabile su tutto il territorio Cosentino con qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane solo lungo i versanti interni, ma non sono comunque previste precipitazioni. Qualche velatura si avrà invece durante la giornata di Pasquetta in particolare lungo le aree Tirreniche del territorio ma anche in questo contesto non sono previste precipitazioni.



Le temperature sono previste in aumento con valori fino ai 22°C nelle aree Joniche tra Roseto, Schiavonea e Rossano e relative aree interne, mentre lungo le aree Tirreniche il termometro non dovrebbe superare i 15-16°C. Piu fresco invece nelle aree montuose della Sila dove le temperature si attesteranno intorno ai 10-12°C.