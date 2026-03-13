In merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di minoranza sullo stato del Planetario “Giovan Battista Amico”, i gruppi di maggioranza del Comune di Cosenza ritengono necessario ristabilire la verità dei fatti e respingere con fermezza accuse che appaiono strumentali e prive di una reale ricostruzione delle responsabilità.

Quando l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso si è insediata, il complesso del Planetario e dell’intero Parco delle Scienze presentava già numerose criticità strutturali, gestionali e amministrative, frutto di scelte superficiali e di una programmazione incompleta da parte di chi oggi tenta di impartire lezioni di buona amministrazione. Le difficoltà nella gestione della struttura, la mancanza di un modello sostenibile di utilizzo e di una pianificazione economica stabile sono questioni che questa amministrazione ha ereditato e che sta affrontando con responsabilità e senso delle istituzioni.

Contrariamente a quanto affermato dall’opposizione, in questi anni l’amministrazione comunale non è rimasta immobile. Sono stati avviati diversi passaggi amministrativi e tecnici finalizzati alla salvaguardia e alla piena riattivazione della struttura. In particolare, sono stati effettuati sopralluoghi tecnici e istituzionali necessari per verificare lo stato degli impianti e programmare gli interventi indispensabili al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità.

Negli ultimi giorni, grazie al lavoro degli uffici e all’impegno di dirigenti e tecnici comunali, sono state avviate operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area. Parallelamente, si è proceduto ad avviare le interlocuzioni con i tecnici specializzati della Zeiss per una verifica puntuale delle apparecchiature tecnologiche presenti all’interno del Planetario, passaggio fondamentale per definire con precisione gli interventi necessari al recupero dell’impianto.

È bene ricordare che il Planetario rappresenta una infrastruttura culturale di grande valore per la città e per l’intero territorio. Proprio per questo l’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso ha scelto un approccio serio e responsabile, basato su verifiche tecniche accurate e su una programmazione sostenibile, evitando annunci propagandistici e soluzioni improvvisate che in passato hanno prodotto più problemi che risultati.

Appare quindi paradossale che proprio chi ha contribuito a lasciare irrisolte molte delle criticità oggi denunci con toni allarmistici una situazione che questa amministrazione sta affrontando con concretezza e senso di responsabilità.

I gruppi di maggioranza ribadiscono il loro pieno sostegno all’azione dell’amministrazione comunale e confermano l’impegno a restituire alla città il Planetario e il Parco delle Scienze come un vero polo culturale, scientifico e didattico al servizio dei cittadini, delle scuole e delle future generazioni.

La città di Cosenza merita serietà, lavoro e responsabilità istituzionale, non polemiche strumentali costruite per fini esclusivamente politici.