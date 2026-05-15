Una nuova perturbazione investirà la regione tra la notte di venerdì e la mattinata di sabato: previste piogge intensi, forti raffiche di vento e calo termico

La nuova e veloce fase di maltempo è ormai alle porte. Dopo una giornata di venerdì prettamente stabile su tutta la Regione e con cieli perlopiù poco nuvolosi, ecco che nelle prossime e in particolare tra la notte e la mattinata di Sabato una perturbazione da Nord scivolerà verso la Calabria apportando temporali, forti venti e calo delle temperature.

Le aree più colpite saranno quelle Tirreniche e in particolare il Cosentino e Catanzarese dove non sono da escludere locali temporali di forte intensità, ma le precipitazioni interesseranno anche le aree interne e Joniche specie del Catanzarese dove, anche qui, saranno possibili piogge localmente temporalesche.

Forti venti e calo delle temperature

Ad accompagnare ciò sarà un generale rinforzo dei venti: soprattutto in mattinata infatti si avranno forti raffiche di vento su tutta la Regione con possibili picchi fino ai 70-80 km/h lungo le aree Tirreniche e oltre i 100 km/h lungo i pendii dei monti e sulla fascia Jonica calabrese.

In concomitanza si avrà un netto calo delle temperature con il termometro che scenderà al di sotto delle medie stagionali e valori massimo che non supereranno i 18-20°C.