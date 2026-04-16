A Palazzo Valentini riconoscimento per l’AD Giuseppe Naccarato e i soci: innovazione e visione al centro del successo

Nella cornice della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, ospitata a Palazzo Valentini, è stato conferito un attestato di benemerenza all’ingegnere Giuseppe Naccarato, amministratore delegato di Altrama Italia, insieme ai soci Stefano Vena e Fabio Tarantino.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e di rappresentanti delle istituzioni, riconoscendo il percorso di un’impresa che negli anni ha saputo affermarsi come modello di crescita e innovazione.

Altrama Italia si distingue per la capacità di operare in un contesto competitivo e in continua evoluzione, consolidando una posizione rilevante nel panorama nazionale. Un risultato costruito su una leadership orientata allo sviluppo e sulla capacità di tradurre competenze e progettualità in risultati concreti.

Il riconoscimento assume anche un valore simbolico per la Calabria, terra d’origine dei protagonisti, evidenziando il contributo di imprenditori capaci di affermarsi oltre i confini regionali, portando con sé un modello di impresa fondato su competenza, visione e capacità di innovare.

La premiazione del 15 aprile celebra così non solo il percorso di Altrama Italia, ma anche il ruolo delle realtà imprenditoriali che contribuiscono a rafforzare l’immagine del Made in Italy come sistema capace di competere e innovare.