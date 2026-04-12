Grande partecipazione all’iniziativa promossa dalla consigliera di Rende Stefania Galassi: dalla sinergia tra enti, PMI e sanità un messaggio forte sulla cultura della prevenzione e sul valore degli screening territoriali.

La dottoressa Stefania Galassi, Consigliere del Comune di Rende, esprime grande soddisfazione per il successo dell’evento “Work for The Cure”, tenutosi nella giornata di ieri in collaborazione con Confapi Calabria, Consulenti del lavoro e Komen Italia, che ha visto una straordinaria partecipazione della cittadinanza, delle istituzioni, delle associazioni e del mondo produttivo locale. Tutti insieme accomunati da un unico obiettivo: promuovere il valore della prevenzione primaria nella lotta contro il tumore al seno.

L’iniziativa, sostenuta anche dal progetto terroriale socio-sanitario :”INFOrmando” ha rappresentato un momento di forte partecipazione collettiva e sensibilizzazione sociale, confermando quanto sia ormai diffusa nella comunità la consapevolezza dell’importanza della prevenzione primaria quale strumento essenziale per la tutela della salute pubblica.

“Mettersi in movimento insieme significa lanciare un messaggio chiaro e concreto: la prevenzione è il primo passo nella lotta contro il tumore al seno e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la tutela della salute individuale e collettiva” – dichiara la Dott.ssa Galassi.

Particolarmente significativo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese, protagoniste dell’evento insieme alle istituzioni, a testimonianza di una crescente attenzione verso la promozione del benessere anche nei luoghi di lavoro.

“Le PMI costituiscono il motore del nostro tessuto economico e produttivo e il loro impegno nel mettere al centro la prevenzione nel mondo del lavoro assume oggi un valore strategico fondamentale. Diffondere la cultura della salute nei contesti lavorativi significa promuovere responsabilità sociale, benessere e qualità della vita per ogni lavoratore”.

Nel corso dell’evento, con sua Eccellenza Rosa Maria Padovano, Prefetto di Cosenza , è stata sottolineata l’importanza del contributo di iniziative come questa, volte a rafforzare la promozione della prevenzione sanitaria sul territorio il cui operato rappresenta un valido supporto al sistema sanitario anche nella programmazione e nel monitoraggio delle attività di screening.

“Il ruolo di queste realtà deve essere inteso come elemento di rafforzamento delle attività di screening territoriale e mai come sostituzione del servizio sanitario pubblico. La collaborazione tra istituzioni, fondazioni, imprese e associazioni costituisce infatti una leva essenziale per migliorare l’efficacia delle politiche di prevenzione e raggiungere sempre più cittadini” – prosegue la Consigliera.

L’ampia adesione registrata dalla cittadinanza dimostra come si sappia rispondere con grande sensibilità quando si tratta di iniziative finalizzate alla tutela della salute e alla promozione del benessere collettivo.

“Ringrazio in particolar modo Francesco Napoli vicepresidente nazionale Confapi per il grande impegno e sensibilità dimostrata, il Prof. Riccardo Masetti (chirurgo senologo presso Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma , fondatore e Presidente della Susan G. Komen Italia) e la Dott.ssa Alba di Leone (chirurgo senologo presso Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente Komen Italia) senza i quali ciò non sarebbe stato possibile e tutti gli organizzatori, i volontari e quanti hanno preso parte all’iniziativa contribuendo alla piena riuscita dell’evento. Ci impegneremo a realizzare ulteriori manifestazioni come questa per rafforzare sempre più il senso di comunità per ricordarci che investire nella prevenzione significa investire nel futuro di tutti.