Domani il sospirato taglio del nastro che segnerà l’avvento in Calabria del gigante internazionale della moda a prezzi competitivi, gli auspici del direttore Luca Ciuffreda
C’è grande fermento a Rende per l’arrivo di Primark, il gigante internazionale della moda a prezzi competitivi, che domani, mercoledì 10 settembre 2025 taglierà il nastro del suo primo punto vendita in Calabria nel centro commerciale Metropolis.
All’inaugurazione, in programma alle 9:00, sono attese migliaia di persone provenienti da tutta la regione. Il negozio si sviluppa su una superficie di 3.300 m² e proporrà un vasto assortimento di abbigliamento per donna, uomo e bambino, oltre a prodotti per la casa, il beauty e il lifestyle.
Con circa 100 assunzioni effettuate, l’apertura rappresenta anche un’opportunità concreta per l’economia e l’occupazione locale. Ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia