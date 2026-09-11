Il presidente Faragalli: «La Provincia è presente concretamente e continua aa investire sulla sicurezza e sulla qualità delle nostre strade»

Prosegue il programma di interventi dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza sulla rete viaria del territorio. Una serie di lavori di bitumazione, manutenzione e messa in sicurezza sta interessando numerose strade provinciali, con particolare attenzione alle aree dell’Alto Ionio, del Pollino, dell’Arberia e delle zone interne.

Sono attualmente in corso i lavori di bitumazione sulla SP 241 tra Laino Castello e Laino Borgo, mentre i lavori proseguiranno ad Alessandria del Carretto e Albidona, sulla SP 153, per circa due chilometri. Altri due chilometri di nuova bitumazione interesseranno la SP 162 tra Francavilla Marittima e Villapiana, con prosecuzione degli interventi verso l’abitato di Cassano. Sempre sulla SP 241, lunedì 14 settembre sarà completato il tratto Castrovillari-Morano, mentre sono già stati eseguiti interventi di bitumazione sulla SP 139 tra Morano e San Basile.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà completamente bitumato lo svincolo provinciale di Frascineto, adiacente alla Strada Statale A2, contemporaneamente agli interventi previsti sulla SP 157 nel Comune di San Lorenzo Bellizzi. Un’attenzione specifica è rivolta anche all’area dell’Arbëria, dove sono in fase di appalto ulteriori opere di bitumazione sulle strade provinciali, in particolare nella zona di San Giorgio Albanese, interessando le SP 186, SP 180 e SP 181, oltre alle aree limitrofe.

Ci sono anche altri progetti già iniziati o che stanno per concludersi. Sono stati infatti consegnati i lavori per la realizzazione dell’illuminazione della galleria nel territorio di Rossano, sulla SP 188, mentre sono in fase di completamento, con prossima inaugurazione, i lavori per la nuova rotatoria sulla SP 245 nell’abitato di Malito.

Particolarmente significativo è anche l’intervento realizzato a Verbicaro sulla SP 5, dove è stato realizzato un nuovo by-pass su una strada a corsia unica, fortemente deteriorata e che da oltre dieci anni attendeva una soluzione strutturale capace di garantire maggiore sicurezza e migliore fruibilità.

Da sottolineare infine il ripristino della SP. 81, importante arteria di collegamento tra Mendicino e i comuni limitrofi di Castrolibero, Cerisano e Marano, già riaperta al traffico a senso unico alternato con un intervento d’urgenza nello scorso mese di agosto e sulla quale si stanno completando i lavori di ricostruzione del ponticello crollato a seguito delle violente ondate di maltempo di quest’inverno.

«Quella che stiamo portando avanti è una vera e propria azione di presenza sul territorio - dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli -. Non si tratta di interventi isolati, ma di un programma articolato che interessa diverse aree della provincia e che ha come obiettivo principale quello di migliorare la sicurezza, la percorribilità e la qualità della nostra rete viaria».

«Dall’Alto Ionio al Pollino, dall’Arbëria alle aree interne, la Provincia c’è ed è concretamente presente - prosegue Faragalli -. Stiamo intervenendo sulle criticità più urgenti, ma contemporaneamente stiamo programmando e appaltando nuovi lavori, perché la manutenzione delle strade provinciali deve essere una priorità costante».

«In questo percorso voglio rivolgere un ringraziamento particolare al Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, per l’impegno e l’attenzione costante che sta dedicando alle esigenze dei territori» aggiunge il Presidente. «Un ringraziamento va inoltre al Dirigente del Settore Viabilità, ing. Gianluca Morrone, e a tutto lo staff tecnico della Provincia – conclude Faragalli –. Dietro ogni intervento c'è un lavoro importante di programmazione, progettazione, coordinamento e controllo».

La Provincia di Cosenza conferma, dunque, il proprio impegno nel rafforzamento e nella riqualificazione della rete viaria provinciale, con un'azione diffusa che coinvolge progressivamente l'intero territorio e che punta a garantire maggiore sicurezza, collegamenti più efficienti e infrastrutture adeguate alle esigenze delle comunità locali.