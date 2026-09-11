Il vino calabrese e la tradizione gastronomica protagonisti di sei giorni di appuntamenti tra il centro urbano e la frazione storica curati direttamente dall’assessore alle Attività Produttive Sarino Branda
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
La Giunta comunale di Cosenza ha approvato il programma per la 44ª edizione della Festa dell’Uva e del Vino, lo storico appuntamento enogastronomico e socio-culturale che quest'anno estenderà la sua offerta con un format rinnovato e articolato su sei giornate complessive, dal 6 all'11 ottobre 2026. La principale novità dell'edizione 2026 risiede nella volontà dell'Amministrazione di coinvolgere direttamente il cuore della città prima delle celebrazioni tradizionali. Dal 6 all'8 ottobre si terrà infatti il prequel promozionale intitolato "Aspettando Donnici": tre serate di iniziative nel centro urbano di Cosenza, pensate per anticipare l'atmosfera della kermesse e valorizzare la cultura vitivinicola del territorio. L'ideazione del format, la comunicazione e il coordinamento operativo di questo ciclo di eventi sono stati affidati alla società LevelUp S.r.l.
La tradizione a Donnici della Festa del Vino e dell’Uva
Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre l'evento si sposterà, come da tradizione, nella frazione di Donnici per la tre giorni della sagra vera e propria. La realizzazione della manifestazione enogastronomica è stata affidata all'Associazione "Vivi Donnici" (in qualità di mandataria), in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con le realtà associative locali: l'Associazione Nazionale Accademia Italiana Donnici Doc, l'Associazione Polisportiva San Michele Donnici, il Comitato Donnici e il Circolo Acli Fiego. All'ATS è stato destinato un contributo comunale di 15.000 euro per l'organizzazione delle attività nel borgo.
L'impianto dell'evento rientra nella visione del Masterplan Strategico Integrato "Cosenza Città Attrattiva" e risponde all'indirizzo del programma "Cosenza Connect", orientato alla promozione della città come destinazione turistica e alla valorizzazione delle sue eccellenze agroalimentari e vitivinicole.
Un ruolo di primo piano nell'indirizzo strategico e nell'organizzazione dell'iniziativa è ricoperto dall'assessore alle Attività Produttive Rosario Branda, che ha promosso la sinergia tra i diversi settori comunali e il tessuto cooperativo del territorio per potenziare la portata turistica e promozionale della kermesse. L'Amministrazione ha inoltre confermato la richiesta di finanziamento inoltrata all'ARSAC Calabria per il sostegno economico alla manifestazione.