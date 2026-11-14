Nella mattinata di giovedì 12 novembre 2026, alle ore 09:30, la rinnovata cornice del Cinema Teatro Italia Aroldo Tieri di Cosenza ha ospitato un evento che ha saputo fondere arte, impegno civile e educazione. Promossa dal comune di Cosenza in collaborazione con gli istituti scolastici superiori della Provincia, l’iniziativa ha portato in sala Rosamaro, la violenza è un sasso che rotola velocemente. L’opera prodotta dall’associazione culturale «Electra» di Pistoia dopo il successo di Stabat Mater e vincitrice del bando «Sviluppo e Cultura 2024» della fondazione Caript, ha tracciato un ideale ponte tra Toscana e la Calabria per parlare direttamente alla coscienza dei più giovani.



La trama e lo sguardo d’autore di Giuseppe Tesi

Diretto dal regista fiorentino Giuseppe Tesi – e commentato anche dalla docente di discipline dello spettacolo dell’Università di Firenze Francesca Simoncini – il film affronta il dramma della violenza di genere senza infingimenti né pesantezze didascaliche, affidandosi a una narrazione armonica e cruda della sua verità. La protagonista è Erica Weber (Valentina Banci), una scrittrice affermata che vive distaccata da sé finché l’incontro con Ros (Desirée Giorgetti), intenta a fare le pulizie nella biblioteca dove verrà presentato il suo ultimo libro. Niente sembra accomunare le due donne se non l’inconscia attrazione di una comune violenza subita, un legame profondo che le porterà a vivere un’intimità, ambigua e intensa complicità. Solo negli ultimi dieci minuti si svela la verità: Ros non esiste. È l’alter ego creato da Erica per raccontare gli abusi subiti da bambina dal padre e le violenze patite da adulta, un dolore talmente insopportabile da costringerla a proiettarlo fuori di sé. Ad anticipare il tema del riscatto è la presenza ricorrente di un dipinto di Rocco Normanno raffigurante Giuditta che decapita Oloferne, richiamo esplicito al realismo profetico di Artemisia Gentileschi.

Le voci vere dietro la finzione

La potenza emotiva della pellicola nasce da sei mesi di lavoro sul campo: un laboratorio teatrale realizzato con psicologi, medici e assistenti sociali presso il Centro trattamento studi dell’agire violento di Torino e le realtà toscane Centro aiuto donna e 365giorni al femminile. Il film si apre con le testimonianze reali di donne sopravvissute e di uomini maltrattanti che hanno scelto di riconoscere i propri errori, creando un gioco di specchi tra realtà e finzione in cui i veri protagonisti hanno finalmente potuto raccontare la propria storia protetti dalla recitazione. Come ha ricordato Tesi citando un verso di Anna Banti - «Scottata mille volte dal bruciore dell’offesa, mille volte mi volto indietro e prendo fiato per gettarmi un’altra volta nel fuoco» - il trauma lascia una macchia indelebile, ma l’arte e la parola possono lenire la sofferenza e restituire dignità.

Il dibattito: la giustizia che arriva tardi e le catene invisibili del controllo

Al termine della proiezione, moderata dalla consigliera comunale Bianca Rende alla presenza del sindaco Franz Caruso e del consigliere delegato all’istruzione Aldo Trecroci, la sala si è trasformata in uno spazio di ascolto profondo. L’avvocata e criminologa Chiara Penna, Presidente della Commissione Legalitàe istruzione ha toccato le corde più profonde della platea ricordando una verità amara: il processo penale interviene quando il fatto è ormai compiuto, quando c’è già una vittima che spesso non può più nemmeno raccontare ciò che ha vissuto. La legge punisce, ma non educa; l’unica vera salvezza sta nella prevenzione e nell’educazione affettiva. Intervenendo dal punto di vista scientifico e criminologico, Penna ha spiegato quanto sia determinante l’ambiente familiare in cui impariamo a vivere le relazioni: chi cresce accanto a modelli aggressivi rischia, senza una successiva consapevolezza, di riprodurre quegli stessi apprendimenti sbagliati. Per questo ha rivolto ai giovani un messaggio di profonda speranza e responsabilità: ciò che si è vissuto non si può cancellare, ma affrontando un percorso di comprensione con l’aiuto di professionisti è possibile elaborare il dolore e guarire, evitando che il trauma subito si trasformi in vendetta o diventi una giustificazione dei propri comportamenti per generare nuova violenza contro un partner, un figlio o un amico. Ancora più incisivo è stato il messaggio dell’avvocata penalista Maria Gagliardi, presidente del CPO (Comitato Pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Cosenza). Partendo dal calvario di Artemisia Gentileschi – che dal 1611 venne torturata con le corde alle dita perché nessuno credeva nella sua denuncia –Gagliardi ha mostrato ai ragazzi come, a distanza di 415 anni, la vittimizzazione secondaria continui a ferire le donne attraverso domande piene di pregiudizio (“come eri vestita?” “quanto avevi bevuto?” “perché non sei scappata prima?”). Rivolgendosi direttamente agli studenti, ha smascherato i volti subdoli della violenza contemporanea, che spesso si traveste da dolcezza e premura: «dammi il telefono, se mi ami non hai niente da nascondere», «mandami la posizione, mi preoccupo per te». Molto spesso, non è amore, ha avvertito, ma il primo giro di quel sasso che, una volta iniziato a rotolare, diventa impossibile da fermare. Richiamando la tragica vicenda di Giulia Cecchettin, ha ricordato ai giovani che la violenza non colpisce chi è «sbagliato», ma chi si fida, e che sa amare qualcuno significa avere paura di contrariarlo, di perderlo o deluderlo, allora non si sta vivendo una storia d’amore, bensì una prigionia. Ha concluso affermando «io alla violenza dico NO. Si può perdonare qualcuno che ci fa male e sostiene di amarci? La risposta è no. Artemisia Gentileschi a diciotto anni non si è arresa: ha dipinto. Mi aspetto che nessuno divoi si arrenda mai: combattiamo insieme contro la violenza, perché solo uniti possiamo farcela».

La rete di libertà sul territorio

A indicare una via d’uscita concreta è intervenuta l’avvocata e attivista Rosa Libera Pellicori, vicepresidente del CentroAntiviolenza “Roberta Lanzino” – nato nel 1988 dalla rabbia e dal coraggio delle donne cosentine dopo il femminicidio di Roberta Lanzino e pronto a inaugurare il 25 novembre una nuova sede al centro di Cosenza. Pellicori ha sottolineato come la violenza sia trasversale a ogni età e ceto sociale ma ha voluto lasciare ai ragazzi un messaggio di speranza: dalla violenza si può e si deve uscire. Oltrepassare la soglia di un centro antiviolenza, o comporre il numero nazionale 1522 o il numero rosa regionale 0984 36311, significa iniziare un percorso di libertà e autodeterminazione guidato da operatrici pronte ad ascoltare senza mai giudicare. Dopo quella prima, difficile telefonata ci sono quasi sempre donne spaventate e disorientate, che per anni hanno normalizzato il dolore e che raccontano il proprio inferno in terza persona, come se appartenesse a qualcun’altra, preoccupate più per i figli e per le conseguenze economiche che per sé stesse, ma dopo una delicata valutazione del rischio – che, nei casi di pericolo di vita, attiva immediatamente la rete di protezione con servizi sociali, Comune e forze dell’ordine per mettere in sicurezza lei e i minori – si costruisce insieme un cammino su misura. Non esistono percorsi uguali, perché la violenza colpisce tanto l’universitaria quanto la professionista, la scrittrice come la donna delle pulizie; e non tutte scelgono di denunciare o di lasciare la propria casa, ma l’obiettivo del centro è esaltarne l’autodeterminazione affinché ciascuna riacquisti la propria identità e la forza di decidere. Agli studenti ha affidato un compito prezioso, quello di non trasformarsi in salvatori, ma diventare compagni di strada capacidi accogliere senza giudicare e di accompagnare un’amica fragile verso un adulto o un centro di aiuto. Il silenzio attento e le domande mature dei ragazzi – che hanno interrogato il regista sulpeso dei traumi infantili, sulle radici culturali del femminicidio – hanno confermato che il cambiamento parte proprio dalla loro consapevolezza.